Сенегал с рекордна печалба след успеха за Купата на африканските нации

Драматичната победа на Сенегал на КАН 2025 над Мароко донесе не само континентална слава, но и рекордна финансова награда за действащите шампиони. „Лъвовете от Теранга“ отново се изкачиха на върха на африканския футбол, но победата им на Купата на африканските нации (КАН) през 2025 г. в Мароко донесе повече от просто трофей. След напрегнат и изключително важен финал в Рабат, Сенегал си тръгна с рекордна финансова печалба, отбелязвайки исторически момент за спортната икономика на нацията.

Победата на Сенегал с 1:0 над домакина Мароко им осигури зашеметяваща парична награда от 10 милиона долара. Тази сума представлява 43% увеличение спрямо наградата от 7 милиона долара от предишното издание, след целенасочени усилия на Африканската футболна конфедерация (КАФ) за повишаване на търговската стойност на турнира.

Сенегал триумфира в Купата на африканските нации след невероятна драма, пропусната дузпа и страхотни циркове

Като се вземат предвид кумулативните бонуси от груповите фази и елиминационните кръгове, докладите сочат, че Сенегалската футболна федерация може да достигне общи приходи от приблизително 11,6 милиона долара.

Тази печалба е най-голямата в историята на състезанието, осигурявайки значителен тласък за инфраструктурата и развитието на младежкия футбол в Сенегал.

Въпреки празненствата, мачът почти беше провален от един от най-противоречивите моменти в съвременната футболна история. В последните минути на редовното време, при резултат 0:0, съдията отсъди дузпа за Мароко след преглед с ВАР за предполагаемо нарушение на Ел Хаджи Малик Диуф срещу Браим Диас. Решението предизвика незабавно възмущение от сенегалската скамейка. С безпрецедентен ход, старши треньорът Папе Тиау даде знак на играчите си да напуснат терена в знак на протест. Мачът беше спрян за почти 10 минути, тъй като половината отбор се оттегли към тунела. Беше необходимо спокойното лидерство на капитана Садио Мане, за да убеди съотборниците си да се върнат и да довършат мача.

Драмата достигна връх, когато Браим Диас от Мароко се нае да изпълни отсъдената дузпа. Опитът му за „Паненка“ беше лесно уловен от Едуар Менди, изпращайки мача в продължения.

Сенегал се възползва от инерцията в допълнителното време. В 105-ата минута Папе Гейе отправи прецизен удар, който заглуши публиката на домакините и осигури втората титла на Сенегал от КАН.

Следвай ни:

Снимки: Imago