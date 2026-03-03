Ще продължи ли победната серия на Интер срещу Комо?

Комо и Интер ще се изправят един срещу друг в първи мач от полуфиналите за Купата на Италия. Двубоят на "Джузепе Меаца" ще започне в 22:00 часа, а реваншът е насрочен за 22 април.

Комо демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, две равенства и една загуба. през уикенда отборът постигна успех срещу Лече с 3:1, а преди това срази като гост срещу Ювентус с 2:0. Отборът на Сеск Фабрегас направи равенство 1:1 с Милан и загуби от Фиорентина с 1:2, а в предишния кръг за Купата на Италия елиминира Наполи.



Интер е безмилостен на домашната сцена, но се провали в Европа. "Нерадзурите" победиха Дженоа с 2:0 и Лече със същия резултат в първенството, както и Ювентус с 3:2. Двете загуби дойдоха в Шампионската лига срещу Бодьо/Глимт - с 1:3 в Норвегия и с 1:2 на реванша в Милано.

Комо влиза в мача с повишено самочувствие след последните си две победи в Серия "А". Отборът разчита на добрата форма на нападателите Алваро Мората и Анастасиос Дувикас, които се очаква да водят атаката срещу Интер. В средата на терена Максенс Какере и Нико Пас ще бъдат ключови фигури за домакините.



Интер отново ще бъде без контузения си голмайстор Лаутаро Мартинес. Маркюс Тюрам ще бъде титуляр в предни позиции, а негов партньор ще е един измежду Анже-Йоан Бони и Франческо Пио Еспозито. В средата на терена Кристиан Киву има голям избор, като се очаква от първата минута да запона възстановеният Хакан Чалханоолу.

Последният двубой между двата отбора се състоя на 6 декември 2025 г. в мач от Серия "А", когато Интер разгроми Комо с категоричното 4:0 на своя стадион. По-рано през същата година миланският гранд победи Комо като гост с 2:0 отново в мач от първенството.



Историята показва, че Интер има превъзходство в директните сблъсъци, като през декември 2024 г. също победи Комо с 2:0. Интересно е, че дори в по-далечното минало, през март 2003 г., Интер отново надделя над Комо с 4:0, а през ноември 2002 г. с 2:0.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages