Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  3. Ще продължи ли победната серия на Интер срещу Комо?

Ще продължи ли победната серия на Интер срещу Комо?

  • 3 март 2026 | 06:45
  • 318
  • 0
Ще продължи ли победната серия на Интер срещу Комо?

Комо и Интер ще се изправят един срещу друг в първи мач от полуфиналите за Купата на Италия. Двубоят на "Джузепе Меаца" ще започне в 22:00 часа, а реваншът е насрочен за 22 април.

Комо демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, две равенства и една загуба. през уикенда отборът постигна успех срещу Лече с 3:1, а преди това срази като гост срещу Ювентус с 2:0. Отборът на Сеск Фабрегас направи равенство 1:1 с Милан и загуби от Фиорентина с 1:2, а в предишния кръг за Купата на Италия елиминира Наполи.

Интер е безмилостен на домашната сцена, но се провали в Европа. "Нерадзурите" победиха Дженоа с 2:0 и Лече със същия резултат в първенството, както и Ювентус с 3:2. Двете загуби дойдоха в Шампионската лига срещу Бодьо/Глимт - с 1:3 в Норвегия и с 1:2 на реванша в Милано.

Комо влиза в мача с повишено самочувствие след последните си две победи в Серия "А". Отборът разчита на добрата форма на нападателите Алваро Мората и Анастасиос Дувикас, които се очаква да водят атаката срещу Интер. В средата на терена Максенс Какере и Нико Пас ще бъдат ключови фигури за домакините.

Интер отново ще бъде без контузения си голмайстор Лаутаро Мартинес. Маркюс Тюрам ще бъде титуляр в предни позиции, а негов партньор ще е един измежду Анже-Йоан Бони и Франческо Пио Еспозито. В средата на терена Кристиан Киву има голям избор, като се очаква от първата минута да запона възстановеният Хакан Чалханоолу.

Последният двубой между двата отбора се състоя на 6 декември 2025 г. в мач от Серия "А", когато Интер разгроми Комо с категоричното 4:0 на своя стадион. По-рано през същата година миланският гранд победи Комо като гост с 2:0 отново в мач от първенството.

Историята показва, че Интер има превъзходство в директните сблъсъци, като през декември 2024 г. също победи Комо с 2:0. Интересно е, че дори в по-далечното минало, през март 2003 г., Интер отново надделя над Комо с 4:0, а през ноември 2002 г. с 2:0.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Новият треньор на Спартак (Москва) дебютира с победа

Новият треньор на Спартак (Москва) дебютира с победа

  • 3 март 2026 | 03:26
  • 1100
  • 0
Напрежение на “Бернабеу”: освирквания към футболистите и призиви за оставка на Флорентино Перес

Напрежение на “Бернабеу”: освирквания към футболистите и призиви за оставка на Флорентино Перес

  • 3 март 2026 | 02:57
  • 2054
  • 3
Реал Мадрид загуби два поредни мача в Ла Лига за първи път от 7 години

Реал Мадрид загуби два поредни мача в Ла Лига за първи път от 7 години

  • 3 март 2026 | 02:32
  • 1380
  • 1
Де Бройне е готов да се завърне в игра още тази седмица

Де Бройне е готов да се завърне в игра още тази седмица

  • 3 март 2026 | 02:10
  • 1784
  • 0
Арбелоа: Не сме се предали, ще се борим за оставащите 36 точки

Арбелоа: Не сме се предали, ще се борим за оставащите 36 точки

  • 3 март 2026 | 01:28
  • 3344
  • 7
Бенфика с четвърта поредна победа в Португалия

Бенфика с четвърта поредна победа в Португалия

  • 3 март 2026 | 01:06
  • 1809
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битка за шест точки! Спартак (Варна) и Монтана излизат в ключов двубой в борбата за оцеляване

Битка за шест точки! Спартак (Варна) и Монтана излизат в ключов двубой в борбата за оцеляване

  • 3 март 2026 | 07:45
  • 510
  • 3
Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

  • 3 март 2026 | 07:30
  • 531
  • 11
Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

  • 3 март 2026 | 08:00
  • 611
  • 3
Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

  • 2 март 2026 | 19:53
  • 87861
  • 662
Беззъб Реал Мадрид се сгромоляса срещу Хетафе на "Бернабеу"

Беззъб Реал Мадрид се сгромоляса срещу Хетафе на "Бернабеу"

  • 2 март 2026 | 23:55
  • 28749
  • 150
България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 2 март 2026 | 20:24
  • 36991
  • 10