  Sportal.bg
  2. Мароко
  Мароко се оплака на ФИФА, изкара съперника виновен за пропусната дузпа

Мароко се оплака на ФИФА, изкара съперника виновен за пропусната дузпа

  • 19 яну 2026 | 17:31
  • 1160
  • 2

Мароканската футболна федерация няма да остане безучастна след опита на Сенегал да се оттегли от финала за Купата на африканските нации и предприема правни процедури. Домакините на турнира обявиха, че сезират ФИФА и КАФ (Африканската футболна конфедерация). Те смятат, че са били потърпевши от решението на противника да напусне терена при наказателния удар в края на редовното време.

Ето какво се казва в обръщението:

“Кралската мароканска футболна федерация обявява, че в съответствие с правните процедури на Африканската футболна конфедерация и Международната федерация по футбол ще внесе жалба относно оттеглянето на сенегалския национален отбор от финалния мач срещу мароканския национален отбор, както и съпътстващите събития, настъпили след обявяването на валиден наказателен удар от съдията с единодушното съгласие на отговорните лица, което оказа сериозно влияние върху нормалния ход на мача и морала на играчите.

От друга страна, Кралската мароканска футболна федерация изказва искрената си благодарност към всички марокански фенове, които останаха лоялни на националния отбор със своето масово присъствие и образцова подкрепа по време на всички мачове на националния тим и останалите срещи.

Също така федерацията благодари на всички, които допринесоха за успеха на това континентално първенство.

Както е известно, скандалът е свързан с решението на сенегалците да прекъснат финала в последните минути на редовното време. Тогава те протестираха срещу отсъдената за съперника дузпа, като дори в един момент се прибраха в тунела. После те все пак се завърнаха на терена, след което дори спечелиха с 1:0 и вдигнаха трофея.

Селекционерът на Мароко атакува сенегалския си колега след скандалния финал, той пък се извини
Селекционерът на Мароко атакува сенегалския си колега след скандалния финал, той пък се извини
 Селекционерът на Сенегал е заплашен от тежко наказание след вчерашните циркове на финала за Купата на африканските нации
Селекционерът на Сенегал е заплашен от тежко наказание след вчерашните циркове на финала за Купата на африканските нации
