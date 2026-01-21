Хакими се извини за излагацията с кърпата

Капитанът на Мароко Ашраф Хакими поднесе извиненията си към вратаря на Сенегал Едуар Менди заради това, че в един момент от финала за Купата на Африка хвърли кърпата, с която стражът подсушаваше ръкавиците си в дъждовното време, отвъд рекламните пана. Сагата с кърпата се разигра неколкократно по време на драматичния финал, като често момчетата, които подаваха топките, също взимаха активно участие в мисията да бъде попречено на вратаря на Сенегал. В битката се включи и резервният страж на “Лъвовете на Теранга” Йеван Диуф, който бранеше кърпата и дори бе съборен на земята от дърпащите хавлията момчета.

Войната за кърпата: тайната битка във финала в Африка и героят в сянка

“Извинявам се на Менди и на целия отбор на Сенегал. Действията ми бяха непрофесионални. Желанието за победа ме накара да прекрача границата на професионализма и честната игра. Поемам пълна отговорност и се надявам да разберете, че този изолиран инцидент не определя характера ми или ценностите, които отстоявам. Още веднъж, поздравления за Сенегал за спечелването на Купата на африканските нации”, заяви Хакими.

It is embarrassing for Achraf Hakimi Mouh of Morocco and Paris Saint-Germain to behave like this, throwing away the Senegalese goalkeeper’s towel so that he could not dry his gloves.



Why would any decent player want to cheat in order to win? Was it racism, or was it just… pic.twitter.com/Iy979MRVIk — Hopewell Chin’ono (@daddyhope) January 19, 2026

🔴 Achraf Hakimi :



« Je présente mes excuses à Mendy et à toute l’équipe du Sénégal. Mon geste n’était pas professionnel. L’envie de gagner m’a poussé à dépasser les limites du professionnalisme et du fair-play.



J’en assume l’entière responsabilité et j’espère que vous… pic.twitter.com/BhH8i0MomZ — Le Media 100Filtre (@lemedia100filtr) January 21, 2026

I repeat: Morocco is the most pathetic AFCON host in history.🚮



World-class stadiums, village behavior. Embarrassing doesn’t even begin to describe it.



Ball boys targeted Nwabali and took his towel vs Nigeria a few days ago. He reacted, and the whole country lost its mind! So… pic.twitter.com/47KOCuqvSs — El Capitano⚪ (@_izodlalaiTv) January 19, 2026

