Хакими се извини за излагацията с кърпата

Капитанът на Мароко Ашраф Хакими поднесе извиненията си към вратаря на Сенегал Едуар Менди заради това, че в един момент от финала за Купата на Африка хвърли кърпата, с която стражът подсушаваше ръкавиците си в дъждовното време, отвъд рекламните пана. Сагата с кърпата се разигра неколкократно по време на драматичния финал, като често момчетата, които подаваха топките, също взимаха активно участие в мисията да бъде попречено на вратаря на Сенегал. В битката се включи и резервният страж на “Лъвовете на Теранга” Йеван Диуф, който бранеше кърпата и дори бе съборен на земята от дърпащите хавлията момчета.
Войната за кърпата: тайната битка във финала в Африка и героят в сянка
“Извинявам се на Менди и на целия отбор на Сенегал. Действията ми бяха непрофесионални. Желанието за победа ме накара да прекрача границата на професионализма и честната игра. Поемам пълна отговорност и се надявам да разберете, че този изолиран инцидент не определя характера ми или ценностите, които отстоявам. Още веднъж, поздравления за Сенегал за спечелването на Купата на африканските нации”, заяви Хакими.
Снимки: Imago