Удар по Левски! "Сините" губят Сангаре до края на сезона

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре е получил тежка контузия в коляното по време на двубоя с Локомотив (София) и ще бъде извън строя около два месеца. Това разкри старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес на пресконференцията преди задаващия се сблъсък с Лудогорец от междинния 24-ти кръг в efbet Лига.

Това означава, че таранът на софиянци ще пропусне мачовете до края на редовния сезон, а е много вероятно да бъде аут и за тези от плейофната фаза. Както е известно, родният шампионат приключва в края на месец май.

По този начин Левски остава с един типичен централен нападател в лицето на Хуан Переа, който беше привлечен от Локомотив (Пловдив) през зимата. През този сезон Сангаре има 10 гола и 4 асистенции в 29 срещи.

"Играчът, който се контузи последно, е Сангаре. При едно действие в последния мач той получи сериозна контузия в коляното. Диагнозата не показва, че ще бъде дълго време извън строя. Според диагнозата, която имаме от медицинския щаб, приблизително два месеца ще отсъства.

Не мога да конкретизирам дати за завръщане. Това, което имам като информация, е, че обстоятелствата вероятно ще изискват хирургическа намеса. Най-нормалното е след такава интервенция, при положителен развой на нещата, след около два месеца да бъде отново с нас.



Не знам кога какво се е случило със Сангаре. Ако обърнете внимание, когато се радваше на гола, тичайки към аутлинията, тогава му поддаде кракът. Точният момент на контузнията и кога я е получил не можем да конкретизираме", каза Веласкес.