  Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

Браим Диас нарочно пропуснал дузпата? Едуар Менди е категорично несъгласен с конспирацията

  19 яну 2026 | 10:12
  • 4544
  • 2

Драмата около финала за Купата на Африканските нации продължава да предизвиква противоречиви отзиви и дори конспиративни теории. Сенегал спечели трофея след хубав гол на Пап Гей в първото продължение, но преди това се случи нещо рядко виждано. В последните секунди Мароко получи дузпа след намесата на ВАР, а селекционерът на Сенегал Пап Тиау нареди на играчите си да напуснат терена. Садио Мане се противопостави на това решение и в крайна сметка след доста разговори между двете страни и съдийската бригада “Лъвовете на Теренга “ се завърнаха на терена. Браим Диас, който след мача получи и приза за голмайстор на турнира, застана зад топката. Едуар Менди допълнително го разконцентрира, след което играчът на Реал Мадрид опита да изпълни с стил “Паненка”, но го направи много лошо и стражът улови удара му.

Сенегал триумфира в Купата на африканските нации след невероятна драма, пропусната дузпа и страхотни циркове

Появиха се теории, че пропускът на Диас е бил умишлен и това едва ли не е било уговорено, за да се върнат играчите на Сенегал на терена. Италианският журналист Танкреди Палмери също лансира теорията за умишлен пропуск на Диас, като насочва вниманието върху това, че никой от играчите на Сенегал не се радва след неговия пропуск.

Самият футболист обаче изключително се разстрои след пропуска си и след това бе заменен. Според информациите в съблекалнята той се е извинил на съотборниците си, след което се е разплакал.

Едуар Менди категорично отрече теориите за умишлен пропуск на Диас.

“Дали Браим Диас е пропуснал нарочно дузпата? Разбира се, че не. Няма начин. Нека бъдем сериозни. Наистина ли мислите, че една минута преди края можем да се разберем за такова нещо със страна, която чака 50 години за този трофей? Той искаше да вкара, а аз имам заслуга, че го спрях. Това е всичко. Той опита Паненка, но аз останах на крака. Задържахме се в мача и помогнах на отбора си. Да, той искаше да вкара, аз го спрях, трябва да спрем дотук със споровете”, заяви Менди.

В социалните мрежи беше припомнено друго подобно спасяване от Менди на опит за “Паненка”. По това време той е още вратата на Челси, а неуспешният удар е на Серхио Агуеро.

