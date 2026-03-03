Ливърпул с шанс да се върне в топ 4

Уулвърхамптън посреща Ливърпул в мач от междинния 29-и кръг на Премиър лийг днес от 22:15 часа. Срещата "Молиню" ще бъде ръководена от Томас Брамал. Домакините са смятани за сигурен изпадащ, а мърсисайдци се опитват да намерят необходимото постоянство, което им липсва през целия сезон.

Уулвърхамптън се намира в изключително тежка ситуация, заемайки последното 20-о място в класирането с едва 13 точки от 29 изиграни мача. "Вълците" имат най-лошата голова разлика с 20 отбелязани и 51 допуснати гола. Изоставането им от спасителната зона продължава да нараства, което прави всеки следващ мач решаващ за оцеляването им в елита.



Ливърпул е на 5-а позиция с 48 точки и голова разлика 47:37. "Червените" са в битка за място в топ 4 и при успех днес ще се изравнят с Манчестър Юнайтед и Астън Вила.

Уулвърхамптън показва признаци на съживяване в последните си мачове с две равенства, една победа и една загуба. През уикенда "вълците" победиха Астън Вила с 2:0, но преди това загубиха от Кристъл Палас с 0:1. Впечатляващо беше равенството 2:2 срещу Арсенал, а преди това тимът завърши 0:0 с Нотингам Форест. Междувременно, отборът постигна победа с 1:0 над Гримсби в турнира за ФА Къп. А



Ливърпул демонстрира отлична форма с четири победи в последните пет мача. "Червените" разгромиха Уест Хам с 5:2 и победиха Нотингам Форест с 1:0. В турнира за ФА Къп надделяха над Брайтън с 3:0, а преди това победиха Съндърланд с 1:0. Единствената загуба дойде срещу Манчестър Сити с 1:2 в първенството.

Уулвърхамптън ще трябва да се справя без халфа Андре и младия нападател Енсо Гонсалес, които са контузени. Под въпрос за мача остава южнокорейската звезда Хий-Чан Хуан, чието отсъствие би било сериозен удар за атаката на "вълците". Жоао Гомеш се очертава като ключов играч за домакините, като бразилският полузащитник ще трябва да поеме лидерска роля в средата на терена.



Ливърпул има значителни проблеми с контузени играчи, като шестима футболисти отсъстват от състава. Сред тях са Флориан Виртц, нападателят Александър Исак и опитният Ватару Ендо. Алексис Мак Алистър се очаква да бъде водещата фигура за "червените" в този мач, като аржентинският полузащитник е в отлична форма през последните седмици.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 27 декември 2025 г. в мач от Премиър лийг, когато Ливърпул победи Уулвърхамптън с 2:1 на "Анфийлд". Интересното е, че в последните пет срещи между двата тима, Ливърпул има пълно превъзходство с пет победи. При последното гостуване на "Молиню" на 28 септември 2024 г., "червените" също надделяха с 2:1.



Статистиката показва, че Уулвърхамптън има сериозни затруднения срещу този съперник, като в последните пет мача е отбелязал само 3 гола, докато е допуснал 10.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages