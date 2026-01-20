Играчите на Сенегал бяха посрещнати като национални герои

Националният отбор по футбол на Сенегал, който стана шампион на Африка след победата над Мароко във финала, пристигна късно вечерта в Дакар. Футболистите и щабът бяха посрещнати като националния герои от президента Басиру Доимай Файе, министър-председателят Усман Сонко, както и членовете на правителството.

Good morning Africans



As the Acting AU Chairperson, proud to announce that, The AFCON trophy has officially landed in Dakar SENEGAL. The Trophy is HOME! I thank you for paying attention to this important matter.



AU Acting Chairman pic.twitter.com/Q5obAnFtvw — African (@ali_naka) January 20, 2026

Хиляди фенове са чакали търпеливо с часова да посрещнат любимците си, чието завръщане много се е забавило, а тимът се качи в специално подготвен автобус и направи обиколка на града пред възторжените феновете, показвайки спечеления трофей. За втора поредна нощ Сенегал не спа и празнува успеха с фойерверки, вувузели и клаксони. Днес ще се състои и предвиденият народен парад на героите, а след него футболистите ще бъдат посрещнати официално в президентския дворец.

Senegal are champions of Africa and the scenes in Dakar are glorious 🇸🇳pic.twitter.com/YNftJ8zYK4 — Men in Blazers (@MenInBlazers) January 19, 2026

"Героично! От ада до рая, лъвовете преминаха през всички емоции", пише всекидневникът "Льо Солей". Вестник "Л'Обсерватьор" пише, че "Садио Мане е човекът, който предотврати историческата загуба", като капитанът успя да върне съотборниците си на терена, след като бяха напуснали терена след отсъдената дузпа за Мароко в последните секунди. Мане е посочен като "водач" и "човек с висок морал, който олицетворява спокойната вяра на един народ".

Следвай ни:

Снимки: Imago