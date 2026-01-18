Популярни
  2. Мароко
  3. Финалът за Купата на африканските нации: Мароко 0:0 Сенегал, страхотен пропуск на гостите

  • 18 яну 2026 | 20:59
  • 2606
  • 3
Мароко и Сенегал играят при 0:0 във финалния сблъсък за трофея от тазгодишното издание на Купата на африканските нации.

Първата по-интересна ситуация в двубоя дойде в петата минута, когато Садио Мабе се справи на фланга с Ашраф Хакими и спечели корнер. Последвалото изпълнение преодоля купа от футболисти и бе засечен на задна греда от Пап Гей, но Ясин Буну успя инстинктивно да отрази удара на голлинията.

Срещата се играе на стадион “Мула Абдала” в Рабат. Домакините ще се стремят да спечелят трофея за първи път от 1976-а година, когато за последно триумфираха в надпреварата. Те обаче имат насреща един от най-силно и консистентно представящи се тимове на континента, който на три пъти достига финала в последните четири издания на надпреварата. “Лъвовете на Теранга” спечелиха през 2021-а, а две години по-рано загубиха финалния сблъсък.

Тимът на Сенегал се представя впечатляващо и от началото на турнира през тази година и до момента записа пет победи и едно равенство, завършвайки първи в своята група, а впоследствие отстраниха последователно Судан, Мали и Египет. Проблемът за тях е отсъствието в днешния сблъсък на капитана на тима Калиду Кулибали, който е наказан, както и на Хабиб Диара.

Мароканците, под ръководството на Уалид Реграги, бяха обект на сериозни очаквания, но те успяха да отговорят подобаващо и достигнаха финала, след като спечелиха групата си и отстраниха Танзания, Камерун и Нигерия. За “атласките лъвове” това е първи финал от 2004 година и те ще се опитат да затвърдят отличните впечатления, които оставиха в последните години.

Снимки: Gettyimages

