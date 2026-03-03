Популярни
Барселона вярва в чудото

  3 март 2026 | 07:15
Барселона вярва в чудото

Барселона и Атлетико Мадрид ще се изправят един срещу друг в мач-реванш от полуфиналите в турнира за Купата на краля. Двубоят на "Спотифай Камп Ноу" е от 22:00 часа, а каталунците ще се опитат да направят паметен обраят, след като загубиха първата среща в Мадрид с 0:4.

Барселона идва с променливи резултати в последните си пет мача, записвайки три победи и две загуби. Каталунците разгромиха Виляреал с 4:1 и Леванте с 3:0 в Ла Лига, но преди това претърпяха поражение от Жирона с 1:2. Най-болезнената загуба дойде именно от Атлетико Мадрид с 0:4 на "Метрополитано". Преди това "блаугранас" победиха Майорка с 3:0.

Атлетико Мадрид е в сравнително добра форма с три победи, едно равенство и едно поражение в последните си пет мача. През уикенда "дюшекчиите" излъгаха Овиедо с 1:0 в Ла Лига, преди това разгромиха Брюж с 4:1 в Шампионската лига и надделяха над Еспаньол с 4:2 в първенството. Серията включва и равенство 3:3 с Брюж, както и тежка загуба с 0:3 от Райо Валекано.

Барселона ще трябва да се справя без няколко ключови играчи за този мач. Роберт Левандовски е контузен и няма да може да помогне на съотборниците си. Към списъка с контузени се добавят и Андреас Кристенсен и Френки де Йонг, които също пропускат важния двубой. Ерик Гарсия е наказан и няма да участва в мача, докато Гави е под въпрос поради недостатъчна физическа подготовка. В отсъствието на Левандовски, Феран Торес вероятно ще води атаката на каталунците заедно с Ламин Ямал и Рафиня.

Диего Симеоне няма да може да разчита на Джони Кардосо и Пабло Бариос, които са контузени. Въпреки това, "дюшекчиите" разполагат с добре балансиран състав, воден от Хулиан Алварес и Александър Сьорлот в нападение. Много от основните играчи на Атлетико получиха почивка срещу Овиедо и днес ще се завърнат сред стартовите 11.

Последната среща между двата отбора се състоя на 12 февруари 2026 г. в турнира за Купата на краля, като Атлетико Мадрид разгроми Барселона с категоричното 4:0. Преди това, в мач от Ла Лига на 2 декември 2025 г., Барселона победи Атлетико с 3:1 на "Камп Ноу".

През миналия сезон съперниците отново играха един срещу друг на полуфиналите за Купата на краля. Барселона спечели с 1:0 като гост на 2 април 2025 г., а преди това двата отбора завършиха наравно 4:4.

Снимки: Gettyimages

