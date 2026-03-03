Заплатите в Тотнъм ще бъдат намалени наполовина при изпадане

Повечето футболисти на Тотнъм ще се сблъскат със значително намаление на възнагражденията си, ако клубът изпадне от Премиър лийг, съобщава "Атлетик".

Според изданието, в договорите на играчите е включена клауза, която предвижда орязване на заплатите с около 50% при подобен сценарий.

Тази клауза е включена във всички договори, сключени преди напускането на Даниел Леви като президент през септември.

След изиграването на 28 кръга „шпорите“ се намират на 16-о място в класирането, само на 4 точки от зоната на изпадащите. За последен път лондонският клуб е изпадал в Чемпиъншип през 1977 година.

Снимки: Gettyimages