  Спортинг (Лисабон)
Спортинг срещу Порто в пореден сблъсък с голям залог

  3 март 2026 | 06:30
  • 280
  • 0
Спортинг (Лисабон) и Порто ще се изправят един срещу друг в първи мач от турнира за Купата на Португалия. Двубоят на "Жозе Алваладе" ще започне в 22:45 часа. Реваншът на "До Драгао" е насрочен за 22 април.

Спортинг се намира в отлична форма, с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. "Лъвовете" разгромиха Ещорил с 3:0, постигнаха убедителен успех като гост срещу Морейрензе със същия резултат, а преди това надделяха над Фамаликао с 1:0 и завършиха наравно 1:1 с Порто в двубой от Лига Португал. В предишния кръг за Купата на Португалия Спортинг победи АФС с 3:2.

Порто също демонстрира стабилна форма с три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет срещи. "Драконите" победиха Арука с 3:1 и запазиха аванса си от 4 точки пред Спортинг в шампионата, преди това надделяха над Рио Аве с 1:0 и Насионал също с 1:0. Равенството 1:1 със Спортинг на "До Драгао" дойде след изненадваща загуба от Каса Пиа с 1:2.

Спортинг (Лисабон) разполага с пълен състав за предстоящия мач, като треньорският щаб може да разчита на ключови играчи като Педро Гонсалвеш и Гонсало Инасио. Нападателят Фотис Йоанидис се очаква да води атаката на "лъвовете", докато Мортен Юлманд ще бъде основна фигура в средата на терена.

Порто също е в добра кондиция преди двубоя, като опитният защитник Тиаго Силва се очаква да бъде титуляр в отбраната. Диого Коща вероятно ще заеме мястото си на вратата, а в нападение новото попълнение Терем Мофи се надява да получи титулярно място. Секо Фофана ще има сериозна роля в халфовата линия на "драконите".

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 9 февруари 2026 г. в мач от Лига Португал, който завърши с равенство 1:1. Преди това, на 30 август 2025 г., Порто победи Спортинг (Лисабон) като гост с 2:1 в мач от португалското първенство. На 7 февруари 2025 г. двата отбора отново завършиха наравно 1:1 в мач от първенството.

В турнира за Купата на Лигата на Португалия на 7 януари 2025 г., Спортинг победи Порто с 1:0. В първия им сблъсък през сезон 2024/2025, Спортинг надделя над "драконите" с 2:0 на 31 август 2024 г.

Снимки: Gettyimages

