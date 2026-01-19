Съкрушеният Браим Диас: Сърцето ме боли, провалих се и се извинявам

Мароканският национал Браим Диас се извини на сънародниците си след драматично загубения финал за Купата на африканските нации срещу Сенегал с 0:1 след продължения. В настаналия хаос, напусналият терена противник и последвалото му завръщане, крилото на Реал Мадрид той пропусна дузпата, а "лъвовете от Таранга" стигнаха до победата с попадение в допълнителното време.
„Сърцето ме боли. Мечтаех за тази титла благодарение на цялата ви любов, всяко съобщение, вашата подкрепа, която ме накара да се чувствам сякаш не съм сам. Борих се с всички сили и най-вече с цялото си сърце. Вчера се провалих и поемам пълна отговорност и се извинявам от все сърце.
Ще бъде трудно да се възстановя, защото тази рана няма да заздравее лесно, но ще опитам. Не за себе си, а за всички, които вярваха в мен, и за всички, които страдаха редом с мен. Ще продължа да се движа напред, докато един ден не мога да се отплатя за цялата тази любов и да стана източник на гордост за моя марокански народ“, написа Диас в социалните мрежи.