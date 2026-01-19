Съкрушеният Браим Диас: Сърцето ме боли, провалих се и се извинявам

Мароканският национал Браим Диас се извини на сънародниците си след драматично загубения финал за Купата на африканските нации срещу Сенегал с 0:1 след продължения. В настаналия хаос, напусналият терена противник и последвалото му завръщане, крилото на Реал Мадрид той пропусна дузпата, а "лъвовете от Таранга" стигнаха до победата с попадение в допълнителното време.

🚨📲 𝗡𝗘𝗪: Brahim Diaz on Instagram:



"My soul hurts. I dreamed of this title thanks to all the love you have given me, to every message, to every sign of support that made me feel that I was not alone. I fought with everything I had, with my heart above all else."



"Yesterday… pic.twitter.com/r5C9o1EJsa — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 19, 2026

„Сърцето ме боли. Мечтаех за тази титла благодарение на цялата ви любов, всяко съобщение, вашата подкрепа, която ме накара да се чувствам сякаш не съм сам. Борих се с всички сили и най-вече с цялото си сърце. Вчера се провалих и поемам пълна отговорност и се извинявам от все сърце.

Ще бъде трудно да се възстановя, защото тази рана няма да заздравее лесно, но ще опитам. Не за себе си, а за всички, които вярваха в мен, и за всички, които страдаха редом с мен. Ще продължа да се движа напред, докато един ден не мога да се отплатя за цялата тази любов и да стана източник на гордост за моя марокански народ“, написа Диас в социалните мрежи.