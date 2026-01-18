Време е за финал!

Сенегал и Мароко ще се изправят един срещу друг в мач от Купата на африканските нации 2025. Срещата е насрочена за 18 януари 2026 г. от 21:00 часа. Двубоят ще се проведе на стадион "Мула Абдала". Двата отбора ще се борят за продължаване на своя път в престижния африкански турнир, като и двата състава показват добра форма в последните си мачове.

Мароко е на крачка от голямата мечта след драма с дузпи срещу Нигерия!

Мароко се представя впечатляващо в турнира, заемайки първото място в своята група със 7 точки от 3 изиграни мача. Отборът е отбелязал 6 гола и е допуснал само 1, което показва както силно нападение, така и стабилна защита. За Сенегал все още няма данни за класирането в групата, но отборът демонстрира отлична форма в последните си мачове, което предполага, че ще бъде сериозен противник за мароканците. Този двубой може да се окаже решаващ за по-нататъшното развитие на турнира и за амбициите на двата отбора.

Сенегал демонстрира впечатляваща форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. Отборът победи Египет с 1:0 (на 14.01.2026), надделя над Мали като гост с 0:1 (на 09.01.2026) и се наложи над Судан с 3:1 (на 03.01.2026). Преди това сенегалците разгромиха Бенин като гост с 0:3 (на 30.12.2025) и завършиха наравно 1:1 с ДР Конго (на 27.12.2025).

Мане изпрати Сенегал на финал, а Салах - обратно в Ливърпул

Мароко също показва стабилна форма с три победи и две равенства в последните си пет срещи. Отборът завърши 0:0 с Нигерия (на 14.01.2026), победи Камерун като гост с 0:2 (на 09.01.2026) и се наложи над Танзания с 1:0 (на 04.01.2026). Преди това мароканците разгромиха Замбия като гост с 0:3 (на 29.12.2025) и завършиха наравно 1:1 с Мали (на 26.12.2025). И двата отбора влизат в мача с увереност и добра серия от резултати.

Садио Мане е звездата на Сенегал, който продължава да бъде основен играч в нападението на отбора. На 33 години, опитният нападател демонстрира своята класа в турнира, като неговият опит от участията му в Премиър лийг и Бундеслигата е безценен за сенегалския отбор. Мане е известен със своята скорост, техника и завършващ удар, което го прави постоянна заплаха за всяка защита. В настоящия турнир той е ключова фигура в офанзивните действия на Сенегал, създавайки голови положения и допринасяйки за стабилната серия от победи на отбора. От другата страна, Брахим Диас е водещата фигура в състава на Мароко. 26-годишният офанзивен полузащитник, който играе и като нападател, впечатлява с техническите си умения и креативност. Неговата способност да преминава през защитата на противника и да създава голови положения е ключова за мароканския отбор. Диас е в основата на повечето атаки на Мароко в турнира, като неговият принос за отбелязаните 6 гола в групата е значителен. Двубоят между тези два таланта може да се окаже решаващ за крайния изход от мача.

Снимка: RFI Afrique// Twitter