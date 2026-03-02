Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Астън Вила подготвя оферта за Нико Джаксън

  • 2 март 2026 | 22:10
  • 711
  • 1
Астън Вила обмисля да отправи оферта за сенегалския нападател на Челси Николас Джаксън след края на настоящия сезон. В момента футболистът играе под наем в Байерн (Мюнхен), но според информация на журналиста Екрем Конур, баварският гранд е решил да не удължава престоя му.

След изтичането на наема си в Мюнхен, Джаксън ще се завърне в Челси. Треньорският щаб на лондончани обаче не разчита на него за бъдещето и нападателят отново ще трябва да си търси нов отбор. Именно тук се появява възможността за Астън Вила, като клубът от Бирмингам е готов да започне преговори с Челси за постоянен трансфер през лятото.

Николас Джаксън се връща в Челси

Николас Джаксън се присъедини към Челси през 2023 г. от Виляреал срещу сумата от 37 милиона евро, но така и не успя да се наложи като титуляр. За целия си престой в клуба той е изиграл 81 мача, в които е отбелязал 30 гола и е направил 12 асистенции.

Снимки: Gettyimages

