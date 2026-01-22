Селекционерът на Сенегал: Извинявам се, ако съм обидил някого

В неделя Сенегал спечели турнира за Купата на африканските нации след финал срещу Мароко, който ще се помни дълго. Главна роля в него изигра селекционерът на шампионите Папе Тиау, който малко преди края на редовното време, недоволен от съдиите, призова своите футболисти да се приберат в съблекалнята. Наставникът отнесе много критики - дори от свои - и рискува да бъде наказан.

Сега Тиау излезе с обръщение, в което, освен всичко, се извинява за стореното.

Ето какво написа селекционерът в Инстаграм:



„За Сенегал! Сърцето ми, душата ми и умът ми са завинаги свързани с тази красива страна, която ми даде всичко, и за нея бих направил и невъзможното.“

„Преживяхме изключителен турнир с великолепна организация, който, за съжаление, завърши с драматичен край.“

„Никога не е било мое намерение да вървя срещу принципите на играта, която толкова много обичам. Просто се опитах да защитя играчите си от несправедливост.“

„Това, което някои ще приемат като нарушение на правилата, не е нищо повече от емоционална реакция на пристрастността на ситуацията. След консултация решихме да подновим мача и да отидем да спечелим този трофей за вас.“

„Извинявам се, ако съм обидил някого, но любителите на футбола ще разберат, че емоцията е неразделна част от този спорт.“

„Бих искал да поздравя президента на републиката и министъра на спорта, които ни осигуриха най-добрите условия, нашата федерация за непоколебимата подкрепа и нашите привърженици, които заедно с нас преместваха планини.“

„Нямаше да мога да постигна всичко това без семейството си: майка ми, която вече не е сред нас, баща ми, съпругата ми и децата ми, които ми дават допълнителен източник на мотивация.“

„И накрая – моите играчи, тези 28 воини, които дадоха пот, кръв и душа за своята нация. Истинско удоволствие е да ви водя, защото освен легенди, вие сте и изключителни хора.“

