Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Сенегал
  3. Селекционерът на Сенегал: Извинявам се, ако съм обидил някого

Селекционерът на Сенегал: Извинявам се, ако съм обидил някого

  • 22 яну 2026 | 16:33
  • 215
  • 0

В неделя Сенегал спечели турнира за Купата на африканските нации след финал срещу Мароко, който ще се помни дълго. Главна роля в него изигра селекционерът на шампионите Папе Тиау, който малко преди края на редовното време, недоволен от съдиите, призова своите футболисти да се приберат в съблекалнята. Наставникът отнесе много критики - дори от свои - и рискува да бъде наказан.

Сега Тиау излезе с обръщение, в което, освен всичко, се извинява за стореното.

Ето какво написа селекционерът в Инстаграм:

„За Сенегал! Сърцето ми, душата ми и умът ми са завинаги свързани с тази красива страна, която ми даде всичко, и за нея бих направил и невъзможното.“

„Преживяхме изключителен турнир с великолепна организация, който, за съжаление, завърши с драматичен край.“

„Никога не е било мое намерение да вървя срещу принципите на играта, която толкова много обичам. Просто се опитах да защитя играчите си от несправедливост.“

„Това, което някои ще приемат като нарушение на правилата, не е нищо повече от емоционална реакция на пристрастността на ситуацията. След консултация решихме да подновим мача и да отидем да спечелим този трофей за вас.“

„Извинявам се, ако съм обидил някого, но любителите на футбола ще разберат, че емоцията е неразделна част от този спорт.“

„Бих искал да поздравя президента на републиката и министъра на спорта, които ни осигуриха най-добрите условия, нашата федерация за непоколебимата подкрепа и нашите привърженици, които заедно с нас преместваха планини.“

„Нямаше да мога да постигна всичко това без семейството си: майка ми, която вече не е сред нас, баща ми, съпругата ми и децата ми, които ми дават допълнителен източник на мотивация.“

„И накрая – моите играчи, тези 28 воини, които дадоха пот, кръв и душа за своята нация. Истинско удоволствие е да ви водя, защото освен легенди, вие сте и изключителни хора.“

Селекционерът на Сенегал е заплашен от тежко наказание след вчерашните циркове на финала за Купата на африканските нации
Селекционерът на Сенегал е заплашен от тежко наказание след вчерашните циркове на финала за Купата на африканските нации
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Комо купи защитник от Болоня и веднага го прати в Бундеслигата

Комо купи защитник от Болоня и веднага го прати в Бундеслигата

  • 22 яну 2026 | 13:42
  • 916
  • 0
Куп постижения за Левандовски след първия му гол в ШЛ през сезона

Куп постижения за Левандовски след първия му гол в ШЛ през сезона

  • 22 яну 2026 | 13:17
  • 4375
  • 1
От Манчестър Юнайтед планират да решат бъдещето на Бруно Фернандеш преди Световното първенство

От Манчестър Юнайтед планират да решат бъдещето на Бруно Фернандеш преди Световното първенство

  • 22 яну 2026 | 13:16
  • 3331
  • 5
Възможна ли е отмяна на Мондиал 2026 поради нарастващото политическо напрежение?

Възможна ли е отмяна на Мондиал 2026 поради нарастващото политическо напрежение?

  • 22 яну 2026 | 12:03
  • 6387
  • 13
Треньорът на Аталанта: Трудно е да се обясни това представяне, вкараха ни три гола от три удара

Треньорът на Аталанта: Трудно е да се обясни това представяне, вкараха ни три гола от три удара

  • 22 яну 2026 | 11:56
  • 2113
  • 0
"Стълбище 13", което промени футбола

"Стълбище 13", което промени футбола

  • 22 яну 2026 | 11:54
  • 6052
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 3455
  • 1
Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

  • 22 яну 2026 | 08:18
  • 24963
  • 52
Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

  • 22 яну 2026 | 10:21
  • 7431
  • 5
ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

  • 22 яну 2026 | 14:50
  • 10860
  • 11
Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

  • 22 яну 2026 | 15:50
  • 1999
  • 1
Бетонното село, което отгледа гения

Бетонното село, което отгледа гения

  • 22 яну 2026 | 09:06
  • 15502
  • 23