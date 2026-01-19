Селекционерът на Мароко атакува сенегалския си колега след скандалния финал, той пък се извини

Селекционерът на Сенегал Пап Тиау е едно от най-обсъжданите имена в световния футбол, след като отборът му временно напусна терена по време на финала за Купата на африканските нации, спечелен с 1:0 срещу Мароко. Треньорът бе изключително недоволен от съдийството в мача, като към края на редовното време на сенегалците им беше отменен гол, а след това на мароканците беше отсъдена спорна дузпа.

Възмутени от съдийските решения, сенегалците напуснаха терена в знак на протест. До отказване обаче не се стигна, защото „лъвовете от Теранга“ се върнаха на игрището. При подновяването на играта Браим Диас пропусна дузпата, опитвайки „Паненка“, но Едуар Менди разгада намеренията му. В продълженията Папе Гей отбеляза гола, който превърна Сенегал в континентален шампион.

Всичко това предизвика бурна реакция на селекционера на Мароко Уалид Реграги, който разкритикува колегата си Тиау на пресконференцията след мача.

"The image we gave of Africa today, it’s a bit shameful. When a coach asks his players to leave the pitch..."



"Имиджът, който създадохме за Африка, е позорен. Един треньор да иска от играчите си да напуснат терена... Това, което направи Пап Тиау, не прави чест на Африка. Тиау нямаше класа, но е шампион, така че може да казва каквото си иска. Пред очите на света спряхме мача за 10 минути“, каза селекционерът на Мароко, който след последния съдийски сигнал на финала се спречка с колегата си още на терена.

"Случилото се не помогна на Браим Диас. Това не е извинение за начина, по който той отправи удара си (от дузпа). Но няма да се връщаме назад. Ще го приемем", каза още Реграги.

Самият Тиау нямаше възможност да се защити на пресконференцията, която беше бойкотирана от мароканските журналисти и не се състоя, но го направи по-късно, в интервю за BeIN Sports. Той се извини на футболния свят.

"Не искам да минавам през всички инциденти. Извинявам се на футбола. След като размислих, ги помолих да се върнат [на терена]. В напрегната ситуация е възможно да реагираш така. Приемаме грешките на съдията. Не трябваше да правим това, но каквото стана, стана, и сега се извиняваме на футбола.“

Снимки: Imago