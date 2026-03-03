Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Медии
  3. 148 години свободна България

148 години свободна България

  • 3 март 2026 | 08:16
  • 1758
  • 50
148 години свободна България

Днес празнуваме 148 години от освобождение на България от 5-вековното Османско иго, което става факт след подписването на санстефанския мирен договор.

Той слага край на Руско-турската освободителна война от 1877-1878 и с него се основава третата българска държава. Първоначалните граници на Княжество България включват обширни територии, включително Южна Тракия и Македония, но по-късно Великите сили отнемат чувствителна част от тези територии по време на Берлинския конгрес.

За столица на Княжество България е избран град София, а първият княз на новата държава е Александър Батенберг. Княжество България съществува до 1908 година, когато е обявена и пълната независимост от Османската империя, с което държава става Царство България. През годините тя преминава през още две реформи, за да се стигне до днешната Република България.

Екипът на Sportal.bg честити националния празник на всички българи по света!

Следвай ни:

Още от Медии

Kaizen Gaming подкрепя Фондация "Добро за всеки"

Kaizen Gaming подкрепя Фондация "Добро за всеки"

  • 18 фев 2026 | 15:40
  • 344
  • 0
МОК щe защитава журналистите, ако бъде възпрепятствана работата им на Олимпийските игри

МОК щe защитава журналистите, ако бъде възпрепятствана работата им на Олимпийските игри

  • 5 фев 2026 | 12:41
  • 1151
  • 0
Българският олимпийски тим за Милано-Кортина 2026 е представен в 48-страничен справочник

Българският олимпийски тим за Милано-Кортина 2026 е представен в 48-страничен справочник

  • 1 фев 2026 | 12:10
  • 6284
  • 1
Собственикът на Sportal.bg & Partners задействат следващата фаза на дигиталния растеж на Récord.com.mx

Собственикът на Sportal.bg & Partners задействат следващата фаза на дигиталния растеж на Récord.com.mx

  • 29 яну 2026 | 15:00
  • 10886
  • 1
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 18702
  • 59
Куп легенди ще коментират Зимните олимпийски игри за зрителите на WBD

Куп легенди ще коментират Зимните олимпийски игри за зрителите на WBD

  • 6 яну 2026 | 14:41
  • 3390
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо: пресконференцията на Хулио Веласкес преди дербито с Лудогорец

Очаквайте на живо: пресконференцията на Хулио Веласкес преди дербито с Лудогорец

  • 3 март 2026 | 09:26
  • 936
  • 10
Битка за шест точки! Спартак (Варна) и Монтана излизат в ключов двубой в борбата за оцеляване

Битка за шест точки! Спартак (Варна) и Монтана излизат в ключов двубой в борбата за оцеляване

  • 3 март 2026 | 07:45
  • 2345
  • 10
Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

Григор Димитров ще търси реванш от французин на старта в Индиън Уелс

  • 3 март 2026 | 09:32
  • 1067
  • 1
Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

Берое и Славия в търсене на първа победа през пролетта 

  • 3 март 2026 | 07:30
  • 1854
  • 18
Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

Ботев и Септември са в добро насторение, но кой ще е по-доволен на "Колежа"?

  • 3 март 2026 | 08:00
  • 2549
  • 7