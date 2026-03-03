148 години свободна България

Днес празнуваме 148 години от освобождение на България от 5-вековното Османско иго, което става факт след подписването на санстефанския мирен договор.

Той слага край на Руско-турската освободителна война от 1877-1878 и с него се основава третата българска държава. Първоначалните граници на Княжество България включват обширни територии, включително Южна Тракия и Македония, но по-късно Великите сили отнемат чувствителна част от тези територии по време на Берлинския конгрес.

За столица на Княжество България е избран град София, а първият княз на новата държава е Александър Батенберг. Княжество България съществува до 1908 година, когато е обявена и пълната независимост от Османската империя, с което държава става Царство България. През годините тя преминава през още две реформи, за да се стигне до днешната Република България.

Екипът на Sportal.bg честити националния празник на всички българи по света!