Ден пореден в Турция - ЦСКА 1948 с равен срещу поляци и какво е новото в лагерите на водещите ни отбори
Войната за кърпата: тайната битка във финала в Африка и героят в сянка

  • 19 яну 2026 | 16:18
  • 2073
  • 1

Един колкото странен, толкова и напрегнат епизод в Рабат се превърна в сензация и разкри спорен опит за саботаж по време на финала за Купата на африканските нации между Сенегал и Мароко в неделя вечер.

Докато стражът на сенегалците Едуар Менди се стараеш да пази мрежата си “суха” от голове на домакините, тя буквално нямаше как да остане суха, защото валеше силен дъжд. При такива случаи на помощ на вратарите обикновено има една кърпа, с която да попиват водата върху ръкавиците си. Бившият играч на Челси имаше такава хавлия и разчиташе на нея. Мароканците обаче бяха подготвили план да му я откраднат.

С напредването на финала ситуацията ескалира. Футболисти на домакините няколко пъти се приближиха до наказателното поле с ясното намерение да вземат кърпата, разбирайки, че този малък детайл може да повлияе на ключова игрова ситуация. Сцената озадачи всички и повиши напрежението на терена.

В маневрата обаче се включиха не само играчи, но и момчетата, които подаваха топките, както и помощният персонал, което доведе до един от най-напрегнатите моменти във финала. Тогава се появи най-неочакваната фигура: резервният вратар на Сенегал Йеван Диуф, който реши да застане между съперниците и спорния предмет.

Кадрите показаха необичайна сцена. Резервният вратар се хвърли на земята, за да покрие кърпата с тялото си, докато няколко младежи се опитваха да му я отнемат, като дори го дърпаха за краката. Реакцията му беше незабавна и решителна, превръщайки го в неочакван главен герой на финала.

В разговор с WinSport Диуф, който играе в Европа за Ница, обясни случилото се без излишна драма: „За мен това бяха просто кърпи, нищо повече, за да си сушиш ръкавиците и лицето. Може би има някакъв фолклор около тези кърпи, но за мен това беше нещо съвсем обикновено. Бях също толкова изненадан, колкото и вие, когато ги видях да се опитват да ги вземат.“

След това той добави: „Вече бяхме видели срещу Нигерия (на полуфинала - Бел.ред.), че всеки път, когато се вадеха кърпи, някой от домакините обикновено отиваха след тях, за да ги приберат. Не знам защо го направиха, но мисля, че не беше честно, поне не от тяхна страна.“

Полемиката се разгоря още повече, когато Ашраф Хакими се намеси, което предизвика кратък сблъсък между футболисти от двата отбора в решаващите минути. В крайна сметка Сенегал спечели с 1:0, като Менди се превърна в герой, след като спаси дузпа на Браим Диас в края на редовното време.

