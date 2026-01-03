Популярни
Васил Терзиев: София и България губят една истинска легенда

  3 яну 2026 | 15:22
Кметът на София Васил Терзиев също не подмина новината за кончината на легендарния Димитър Пенев, който напусна този свят по-рано днес.

"С дълбока скръб научих за кончината на Димитър Пенев – една от най-големите легенди в историята на българския футбол и Почетен гражданин на София.

Димитър Пенев беше не само изключителен футболист и треньор, но и символ на професионализъм, характер и национална гордост. Като треньор той изведе българския национален отбор до най-големия успех в историята ни – четвъртото място на Световното първенство през 1994 година, момент, който обедини цяла България и остава завинаги в националната ни памет.

С приноса си към спорта и с неповторимия си човешки стил той вдъхнови поколения български футболисти и фенове. Неговите крилати фрази ще останат завинаги с нас – като част от българския футболен фолклор и от общата ни памет.

София и България губят една истинска легенда.

Изказвам искрени съболезнования на семейството, близките му и на цялата спортна общност.

Поклон пред паметта му", написа Терзиев.

