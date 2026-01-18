Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  Добруджа привлече голмайстора на Марица (Пд) и Югоизточната Трета лига

  • 18 яну 2026 | 17:09
ПФК Добруджа привлече в редиците си нападателя Георги Трифонов от състава на Марица (Пловдив).

Роденият на 13 февруари 2002 г. футболист е юноша на Ботев (Пловдив) и има 4 мача за първия отбор на „канарчетата“.

В кариерата си е играл още за Крумовград и Марица (Пловдив). Също така е бил част от юношеските национални гарнитури на България U17 и U19. През този полусезон Трифонов е голмайстор на Югоизточната Трета лига с 18 гола и 11 асистенции, а през сезон 2024/2025 записа общо 21 попадения и 15 асистенции във всички турнири.

Ръководството на ПФК Добруджа пожелава на Георги Трифонов здраве и успешни изяви с жълто - зелената фланелка.

