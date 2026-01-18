Съставите на Милан и Лече, Пулишич и Леао в атака

Отборите на Милан и Лече излизат един срещу друг на „Джузепе Меаца“ в късния мач от неделната програма на 21-вия кръг на Серия "А".

Милан няма друг избор освен победата срещу Лече

Масимилиано Алегри е извършил четири промени сред титулярите си след победата с 3:1 над Комо. Повечето от тях са в халфовата линия, където от първата минута този път ще започнат Самуеле Ричи и Ардон Яшари за сметка на Юсуф Фофана и Лука Модрич, а отляво Первис Еступинян е предпочетен пред Давиде Бартезаги. В атака партньор на Рафаел Леао ще бъде Кристиан Пулишич, а не Кристофър Нкунку. Гостите пък са подредени в 4-3-3 с Рикардо Сотил, Никола Щулич и Сантиаго Пиероти в предни позиции.

Милан: Менян, Томори, Габия, Де Винтер, Салемакерс, Ричи, Яшари, Рабио, Еступинян, Пулишич, Леао



Лече: Фалконе, Ндаба, Зиберт, Габриел, Гало, Генделман, Рамадани, Кулибали, Сотил, Щулич, Пиероти

Снимки: Gettyimages