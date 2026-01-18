Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Карл Фабиен - четвърта контузия и само 25 мача за Левски за близо година

Карл Фабиен - четвърта контузия и само 25 мача за Левски за близо година

  • 18 яну 2026 | 17:15
  • 1026
  • 2

Карл Фабиен се появи в игра за Левски през второто полувреме на контролата с Войводина вчера, която “сините” загубиха с 1:2. Той обаче бе заменен в 72-ата минута, след като получи поредната си травма.

Левски тренира във фитнеса
Левски тренира във фитнеса

Така Карл Фабиен лекува вече 4 контузии откакто е състезател на Левски. Това се случва за по-малко от година, след като официално подписа със столичния гранд на 24 февруари 2025 г. За този период той взе участие в 25 мача във всички турнири.

„Не знам точно какво му е на Фабиен. Получи мускулна контузия“, сподели Хулио Веласкес след края на среща с Войводина.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски тренира във фитнеса

Левски тренира във фитнеса

  • 18 яну 2026 | 12:52
  • 1893
  • 1
ЦСКА си отдъхна за Пастор

ЦСКА си отдъхна за Пастор

  • 18 яну 2026 | 12:43
  • 18172
  • 11
Трима не тренират в ЦСКА 1948

Трима не тренират в ЦСКА 1948

  • 18 яну 2026 | 11:33
  • 4379
  • 1
Добруджа продаде играч в Индонезия

Добруджа продаде играч в Индонезия

  • 18 яну 2026 | 11:19
  • 2904
  • 1
Нов вратар в Родопа

Нов вратар в Родопа

  • 18 яну 2026 | 10:47
  • 1998
  • 1
Българският футболен съюз продължи ежегодната си обиколка със срещи в Бургас и Варна

Българският футболен съюз продължи ежегодната си обиколка със срещи в Бургас и Варна

  • 18 яну 2026 | 10:40
  • 1287
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 27178
  • 21
Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

  • 18 яну 2026 | 09:28
  • 26686
  • 33
ЦСКА си отдъхна за Пастор

ЦСКА си отдъхна за Пастор

  • 18 яну 2026 | 12:43
  • 18172
  • 11
Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 45667
  • 54
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 13157
  • 20
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

  • 18 яну 2026 | 08:48
  • 6406
  • 5