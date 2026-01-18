Карл Фабиен - четвърта контузия и само 25 мача за Левски за близо година

Карл Фабиен се появи в игра за Левски през второто полувреме на контролата с Войводина вчера, която “сините” загубиха с 1:2. Той обаче бе заменен в 72-ата минута, след като получи поредната си травма.

Така Карл Фабиен лекува вече 4 контузии откакто е състезател на Левски. Това се случва за по-малко от година, след като официално подписа със столичния гранд на 24 февруари 2025 г. За този период той взе участие в 25 мача във всички турнири.

„Не знам точно какво му е на Фабиен. Получи мускулна контузия“, сподели Хулио Веласкес след края на среща с Войводина.