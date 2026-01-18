Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Тактически и възстановителни занимания, както и още пристигнали български отбори в Турция – на живо с обзора на деня с пратениците на Sportal.bg
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Берое с лагер в Сливен

Берое с лагер в Сливен

  • 18 яну 2026 | 16:10
  • 409
  • 0
Берое с лагер в Сливен

Пред Берое предстои подготвителен лагер в Сливен, по време на който тимът ще изиграе още три контроли.

Тимът съобщи, че ще се подготвя в Сливен в периода от 21-рви януари до 27-ми януари.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски тренира във фитнеса

Левски тренира във фитнеса

  • 18 яну 2026 | 12:52
  • 1587
  • 1
ЦСКА си отдъхна за Пастор

ЦСКА си отдъхна за Пастор

  • 18 яну 2026 | 12:43
  • 14288
  • 9
Трима не тренират в ЦСКА 1948

Трима не тренират в ЦСКА 1948

  • 18 яну 2026 | 11:33
  • 3522
  • 1
Добруджа продаде играч в Индонезия

Добруджа продаде играч в Индонезия

  • 18 яну 2026 | 11:19
  • 2581
  • 1
Нов вратар в Родопа

Нов вратар в Родопа

  • 18 яну 2026 | 10:47
  • 1808
  • 1
Българският футболен съюз продължи ежегодната си обиколка със срещи в Бургас и Варна

Българският футболен съюз продължи ежегодната си обиколка със срещи в Бургас и Варна

  • 18 яну 2026 | 10:40
  • 1179
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 20714
  • 18
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 18 яну 2026 | 16:27
  • 12034
  • 7
Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

  • 18 яну 2026 | 09:28
  • 23339
  • 29
ЦСКА си отдъхна за Пастор

ЦСКА си отдъхна за Пастор

  • 18 яну 2026 | 12:43
  • 14288
  • 9
Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 41470
  • 51
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 11910
  • 20