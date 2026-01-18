Съставите на Реал Сосиедад и Барселона

Тази вечер Реал Сосиедад приема Барселона в мач от 20-ия кръг на Ла Лига. Предстои доста тежко гостуване за каталунците на негостоприемния "Реале Арена" в Сан Себастиан. Баските няма да се дадат лесно и ще опитат да вгорчат живота на лидера в таблицата. Все пак "блаугранас" ще търсят трите точки, с които отново да се откъснат с четири пред преследвача си Реал Мадрид и да запишат десета поредна победа в първенството и дванадесета във всички турнири.

Пелегрино Матарацо е избрал да започне мача с Микел Оярсабал и Гонсало Гедеш като двойка в предни позиции. Карлос Солер и Бенят Туриентес ще са двамата опорни халфове, а Такефуса Кубо и Брайс Мендес ще действат на двете крила.

𝗫𝗜 | Nuestros once elegidos para la gran cita. 𝐀𝐔𝐏𝐀 𝐑𝐄𝐀𝐋!!!#RealSociedadBarça pic.twitter.com/hRfuaoNuWx — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 18, 2026

Ханзи Флик пък залага на Феран Торес, Фермин, Лопес и Ламин Ямал в атака. В средата на терена ще оперират Дани Олмо, Френки де Йонг и Педри.

РЕАЛ: Ремиро, Аранбуру, Мартин, Субелдия, Гомес, Солер, Туриентес, Мендес, Кубо, Гедеш, Оярсабал

БАРСА: Ж. Гарсия, Кунде, Кубарси, Е. Гарсия, Балде, Педри, Де Йонг, Фермин, Олмо, Ямал, Торес