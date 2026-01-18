Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Сосиедад
  3. Съставите на Реал Сосиедад и Барселона

Съставите на Реал Сосиедад и Барселона

  • 18 яну 2026 | 21:14
  • 445
  • 0
Съставите на Реал Сосиедад и Барселона

Тази вечер Реал Сосиедад приема Барселона в мач от 20-ия кръг на Ла Лига. Предстои доста тежко гостуване за каталунците на негостоприемния "Реале Арена" в Сан Себастиан. Баските няма да се дадат лесно и ще опитат да вгорчат живота на лидера в таблицата. Все пак "блаугранас" ще търсят трите точки, с които отново да се откъснат с четири пред преследвача си Реал Мадрид и да запишат десета поредна победа в първенството и дванадесета във всички турнири.

Пелегрино Матарацо е избрал да започне мача с Микел Оярсабал и Гонсало Гедеш като двойка в предни позиции. Карлос Солер и Бенят Туриентес ще са двамата опорни халфове, а Такефуса Кубо и Брайс Мендес ще действат на двете крила.

Ханзи Флик пък залага на Феран Торес, Фермин, Лопес и Ламин Ямал в атака. В средата на терена ще оперират Дани Олмо, Френки де Йонг и Педри.

РЕАЛ: Ремиро, Аранбуру, Мартин, Субелдия, Гомес, Солер, Туриентес, Мендес, Кубо, Гедеш, Оярсабал

БАРСА: Ж. Гарсия, Кунде, Кубарси, Е. Гарсия, Балде, Педри, Де Йонг, Фермин, Олмо, Ямал, Торес

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Сьорлот донесе трите точки на Атлетико

Сьорлот донесе трите точки на Атлетико

  • 18 яну 2026 | 19:40
  • 1080
  • 0
Абърдийн с Митов продължава защитата на трофея след труден успех за Купата на Шотландия

Абърдийн с Митов продължава защитата на трофея след труден успех за Купата на Шотландия

  • 18 яну 2026 | 18:41
  • 898
  • 1
Фиорентина почете своя президент с първата си победа като гост

Фиорентина почете своя президент с първата си победа като гост

  • 18 яну 2026 | 18:40
  • 3661
  • 3
Щутгарт се изкачи в топ 4, но може да съжалява

Щутгарт се изкачи в топ 4, но може да съжалява

  • 18 яну 2026 | 18:31
  • 1477
  • 0
Нюкасъл отново се провали като гост, "вълците" без поражение в пореден мач

Нюкасъл отново се провали като гост, "вълците" без поражение в пореден мач

  • 18 яну 2026 | 18:08
  • 4113
  • 3
Манчестър Сити пак преотстъпи аржентински талант, този път на Жирона

Манчестър Сити пак преотстъпи аржентински талант, този път на Жирона

  • 18 яну 2026 | 18:01
  • 2155
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

Нефтохимик се справи със сензацията Пирин и грабна efbet Купа на България

  • 18 яну 2026 | 20:55
  • 6758
  • 3
Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 34200
  • 30
Финалът за Купата на африканските нации: Мароко 0:0 Сенегал, страхотен пропуск на гостите

Финалът за Купата на африканските нации: Мароко 0:0 Сенегал, страхотен пропуск на гостите

  • 18 яну 2026 | 20:59
  • 2629
  • 3
Съставите на Милан и Лече, Пулишич и Леао в атака

Съставите на Милан и Лече, Пулишич и Леао в атака

  • 18 яну 2026 | 20:47
  • 726
  • 2
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 14814
  • 49