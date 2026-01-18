20 години Sportal.bg!

Сякаш беше вчера! А неусетно изминаха цели 20 години! Точно преди две десетилетия Sportal.bg се появи в интернет пространството. Точно 20 години, откакто група млади (а и не толкова млади) ентусиасти, някои с понатрупан опит в спортната журналистика, други дори без никакъв такъв, решиха да направят нещо ново – всъщност не толкова ново, колкото нещо по-различно. Нещо, което до този момент на практика нямаше в България, от което имаха нужда хилядите спортни фенове у нас.

Бърза, точна и максимално подробна информация за почти всяко едно футболно и спортно събитие в нашата родина, а и в чужбина! Информация, написана с жар и страст – предадена по най-интересния и най-достъпен начин за феновете на футбола, а и тези на спорта.



Началото, като всяко начало, беше изключително трудно! Първо се борихме да ни видят и забележат! После се борихме за всеки един нов читател. По-късно – за да задържим всеки един посетител, попаднал дори и случайно на страницата на Sportal.bg! Всеки ден, всяка нощ. Стъпка по стъпка. Статия след статия, видео след видео!



После ни забелязаха и харесаха! И всеки един наш читател искаше всеки ден да открие търсената от него новина и информация – веднага и на момента. И ние се стараехме и продължаваме да се стремим да не разочароваме посетителите в Sportal.bg. Правехме и грешки и продължаваме да правим дори и сега. Понякога се случваше да пропуснем по нещо, но винаги продължавахме, без да се отказваме от пътя, който сами си начертахме през вече далечната 2006 година.



А той винаги е бил да даваме най-бързата, точна, интересна и вярна информация на тези, които ни вярваха. На тези, които сутрин, докато пият кафето си, преглеждат всички новини в света на спорта в Sportal.bg. На тези, които дори по време на работа отваряха сайта ни, за да следят на живо всички най-интересни мачове и да видят най-интересните голове. На тези, които още със събуждането си преглеждат набързо през телефона си спортните новини и футболни резултати в мобилната версия. На тези, които ни следват по всяко време на денонощието от всяка една точка на света.



Благодарение на всички вас – нашите читатели и наши критици – се превърнахме в лидер и иноватор, който вече се познава и извън пределите на България.

От 2021 година Sportal.bg е собственост на швейцарската медийна компания Ringier AG, оперираща в Европа, Азия и Африка, а от юни 2022 година Sportal.bg е основна и водеща част в една от най-големите международни спортни компании в световен мащаб Ringier Sports Media Group, където вече компания ни правят водещите медии в Швейцария (sport.ch и kicker.ch), Португалия (abola.pt), Англия (livescore.com), Румъния (gsp.ro), Сърбия (Sportal.rs), Словакия (Sport.sk) и Нидерландия (sportnieuws.nl).

Така неусетно минаха тези 20 години, в които екипът на Sportal.bg с максимален професионализъм е отразявал с радост и тъга успехите и разочарованията на родните спортисти и отбори по света, но с ясната идея, че имаме мисия да помагаме българският спорт да върви напред.

Винаги сме се целили в това Sportal.bg да бъде в крак с технологиите и да предоставяме най-добрия продукт на нашите читатели, които от ден едно са приоритет №1 за нас!

Да работиш в Sportal.bg е привилегия, чест и отговорност, която трябва да се доказва всеки ден!



Ние от екипа на Sportal.bg обещаваме, че ще продължим да се доказваме всеки ден с много воля, постоянство, страст, любов и стремеж към максимален професионализъм – за вас, за нас и за всички, които обичат и харесват спорта и футбола!

Ще се радваме изключително, ако продължавате да имате Sportal.bg за свой източник №1 за новини и разнообразна информация от света на спорта! Надяваме се да ни прощавате грешките, които допускаме, и бъдете сигурни, че продължаваме напред с амбиция и целеустременост.

Благодарим ви от сърце!