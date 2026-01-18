Финал на efbet Купа на България: Нефтохимик 1:0 Пирин! Следете ТУК!

Волейболистите на Нефтохимик 201 (Бургас) водят на Пирин (Разлог) с 1:0 (27:25) в големия финал за efbet Купа на България 2026.

Срещата започна в 19:00 часа в зала "Арена СамЕлион" в Самоков и се излъчва пряко по MAX Sport 1.

Финалът бе наблюдаван на живо от селекционера на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини.

Калоян Балабанов атакува в аут и Пирин поведе с 1:0. Ади Османович атакува мощно и равенство при 1:1. Калоян Балабанов атакува от зона 3 и Нефтохимик поведе с 3:2. Тройна блокада спря атака на Рикардо Жуниор - 4:3. Рикардо Жуниор атакува за 5:3. Ново добра нападение на Рикардо Жуниор - 7:5. Калоян Балабанов атакува в антената и равенство - 7:7. Теодор Каменов изведе Пирин напред с 9:8. Блокада на Стефан Чавдаров и Ади Османович и бургазлии поведоха с 10:9. Теодор Каменов се справи с тройна блокада - 10:10. Ас на Златко Кьосев и Пирин поведе с 11:10. Единична блокада на Константин Манолев и Пирин дръпна с 13:11. Рикардо Жуниор атакува в аут и тима от Разлог поведе с 16:13. Иван Станев взе прекъсване за Нефтохимик. Отлична проява на Костадин Козелов и Пирин дръпна с 18:14. Контраатака на Константин Манолев и Пирин дръпна с 21:18. Иван Станев взе второ прекъсване за първата част за бургазлии. Венцислав Рагин би сервис в мрежата и 20:23. Отлична атака на Костадин Козелов и геймбол за тима от Разлог при 24:22. Бургазлии изравниха резултата при 24:24. Блокада на Дмитро Долгополов спря атака на Златко Кьосев и геймбол за бургазлии 25:24. Теодор Каменов се справи с двойна блокада - 25:25. Калоян Балабанов атакува по диагонала от зона 4 и 26:25. Теодор Каменов атакува в аут и Нефтохимик спечели първата част с 27:25.

Втората част започна равностойно. Равенството се запази до 4:4. Мощна атака на Теодор Каменов и 5:4 за Пирин. Страхотна технична атака на Златко Кьосев - 6:4.

Пайп на Златко Кьосев и 7:4. Иван Станев взе прекъсване за Нефтохимик. Константин Манолев пусна технично и 8:6. Блокаут на Златко Кьосев - 9:6. Калоян Балабанов атакува технично и 8:9. Ади Османович атакува и Нефтохимик поведе с 12:11.

ФИНАЛ на efbet Купа на България 2026:

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) - ПИРИН (РАЗЛОГ) 1:0 (27:25, 12:11)

НЕФТОХИМИК: Димитро Долгополов, Ади Османович, Калоян Балабанов, Рикардо Жуниор, Мартин Кръстев, Стефан Чавдаров - Симеон Добрев-либеро (Венцислав Рагин, Димитър Василев)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ

ПИРИН: Любомир Агонцев, Константин Манолев, Теодор Каменов, Златко Кьосев, Костадин Козелов, Костадин Гаджанов - Дафин Коцаков-либеро

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ.

Снимки: Борислав Цветанов