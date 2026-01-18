Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 10742
  • 10

Тервел Замфиров спечели паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Банско, Радослав Янков остана трети!

Тервел Замфиров спечели паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в Банско и постигна първа победа в кариерата.

Световният шампион за 2025 година в паралелния слалом постигна втората най-значима победа в кариерата си след успех във финала над австриеца Фабиан Обман. Замфиров кара по по-неудобното червено трасе на пистата "Алберто Томба", но успя да изпревари съперника си с 0.15 секунди и да прати в екстаз феновете по трибуните.

Те имаха и още повече за радост след третото място на Радослав Янков. По-опитният от двамата български сноубордисти във финалите надделя в спора за място на подиума над лидера от квалификацията Яник Ангененд от Германия.

Замфиров и Янков се срещнаха на полуфиналите, което ги лиши от възможността да направят един голям финал помежду си.

Сблъсъкът се реши чак в последните метри след падане на бившия носител на Световната купа Янков. 

Във финала съперник на световния шампион за 2025 година бе австриецът Фабиан Обман, който в другия полуфинал надделя над германеца Яник Ангененд. 

Двамата асове на българския сноуборд достигнаха до топ 4, където ще се изправят един срещу друг, след серия от престижни победи в осминафиналите и четвъртфиналите

В първия кръг от директните елиминации Янков се наложи над италианеца Аарон Марк, който е лидер в генералното класиране за Световната купа. Замфиров пък елиминира трикратния световен шампион и победител в Банско през миналата година Андреас Промегер. 

И Янков, и Замфиров караха по синьото трасе на пистата, което предвид слънчевото време над Бъндерица се очертава като по-бързото.

На четвъртфиналите Янков отстрани победителя от събота и олимпийски шампион Бенямин Карл от Австрия, докато след грешка на световния шампион Маурицио Бормолини Замфиров също успя да го елиминира. 

С класирането си за финала Замфиров осигури трети подиум за български състезател в Банско в историята. Предишните два бяха осигурени от Радослав Янков през 2017 година, когато той записа победа и второ място.

Успехът на Замфиров е втора победа за български сноубордист в Банско. Първата е на Радослав Янков през 2017 година, когато той записа и едно второ място.

Осминафинали:

Синьо трасе / Червено трасе:

1. ФАБИАН ОБМАН (АВСТРИЯ) - Томи Рабансер (Италия)

2. Дарио Кавицел (Швейцария) - АЛЕКСАНДЪР ПАЙЕР (АВСТРИЯ)

3. ДЖАН КАЗАНОВА (ШВЕЙЦАРИЯ) - Арно Годе (Канада)

4. ЯНИК АНГЕНЕНД (ГЕРМАНИЯ) - Щефан Баумайстер (Германия)

5. Едвин Корати (Италия) - БЕНЯМИН КАРЛ (АВСТРИЯ)

6. РАДОСЛАВ ЯНКОВ (БЪЛГАРИЯ) - Аарон Марк (Италия)

7. ТЕРВЕЛ ЗАМФИРОВ (БЪЛГАРИЯ) - Андреас Промегер (Австрия)

8. МАУРИЦИО БОРМОЛИНИ (ИТАЛИЯ) - Арвид Аунер (Австрия)

Четвъртфинали:

1. ФАБИАН ОБМАН (АВСТРИЯ) - Александър Пайер (Австрия)

2. ЯНИК АНГЕНЕНД (ГЕРМАНИЯ) - Джан Казанова (Швейцария)

3. РАДОСЛАВ ЯНКОВ (БЪЛГАРИЯ) - Бенямин Карл (Австрия)

4. Маурицио Бормолини (Италия) - ТЕРВЕЛ ЗАМФИРОВ (БЪЛГАРИЯ)

Полуфинали:

1. Яник Ангененд (Германия) - ФАБИАН ОБМАН (АВСТРИЯ)

2. ТЕРВЕЛ ЗАМФИРОВ (БЪЛГАРИЯ) - Радослав Янков (България)

*Заб: Състезателите, изписани с главни букви, се класират за следващия кръг

Полуфинали:  

1. Яник Ангененд (Германия) - ФАБИАН ОБМАН (АВСТРИЯ)

 2. ТЕРВЕЛ ЗАМФИРОВ (БЪЛГАРИЯ) - Радослав Янков (България)

Малък финал: 

Яник Ангененд (Германия) - РАДОСЛАВ ЯНКОВ (БЪЛГАРИЯ)

Финал: 

ТЕРВЕЛ ЗАМФИРОВ (БЪЛГАРИЯ) - Фабиан Обман (Австрия)

Крайно класиране: 

1. ТЕРВЕЛ ЗАМФИРОВ (БЪЛГАРИЯ)

2. Фабиан Обман (Австрия) 

3. РАДОСЛАВ ЯНКОВ (БЪЛГАРИЯ)

4. Яник Ангененд (Германия)

Снимки: Startphoto

