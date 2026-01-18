Популярни
Черно море U17 разгроми Олимпик

  • 18 яну 2026 | 16:47
  • 560
  • 0
Черно море U17 разгроми Олимпик

Във Варна, Черно море U17 надигра съгражданина си Олимпик със 8:2 в приятелска среща. „Моряците“ премахнаха интригата още до почивката. Дотогава за тях вкараха Георги Цанков, Емил Йорданов, Мартин Тодоров, Евгени Ченков и Стефан Монев. Пред втората част футболист на съперника си вкара автогол. Другите две попадения за Черно море реализира Ивайло Колев. Александър Гроздев се разписа два пъти за Олимпик. Отборът му започна контролата в експериментален състав, а до края взеха участие всички налични играчи.

