Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

  • 16 ное 2025 | 22:12
  • 3628
  • 1
Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

Яник Синер спечели Финалния за годината турнир на АТР, който се игра в Торино. Шампионът от миналия сезон се наложи трудно със 7:6(4), 7:5 срещу лидера в световната ранглиста Карлос Алкарас за 2 часа и 15 минути. 

Поставеният под номер 1 италианец, който отрази сетбол в първата част, има 31 поредни победи в мачовете си на закрито. Синер се справи с точката за пробив при 5:6 на втори сервис, докато Алкарас изпитваше проблеми и поиска медицински таймаут след края на деветия гейм в първия сет. Горната част на десния крак на испанския тенисист беше превързана и той не успя да използва голямата си скорост, която е демонстрирал, че притежава в много от предишните си важни мачове.

В тайбрека представителят на домакините поведе с 5:3 и приключи частта при 7:5.

Вторият сет започна с ранен пробив в полза на Алкарас, но Синер изравни за 3:3 и веднага след това се справи с точка за пробив. Испанецът допусна колебания и изгуби началния си удар в 12-тия гейм, като това сложи край на поредния атрактивен двубой между двамата.

Италианецът е най-младият тенисист, който защитава шампионския си трофей в този турнир след Роджър Федерер. 

През 2025 година Синер и Алкарас изцяло доминираха в тениса и спечелиха общо 13 титли, включително и четирите от Големия шлем. 

Яник Синер е третият състезател, който триумфира два пъти във Финалния турнир на АТР на родна земя. Преди него това направиха германецът Борис Бекер във Франкфурт и американецът Джон Макенроу в Ню Йорк.

 24-годишният италианец вече има 6 победи в общо 16 двубоя срещу Карлос Алкарас.

Яник Синер е деветият тенисист, който печели финалния за сезона турнир в поредни години. През XXI век това са правили Лейтън Хюит, Роджър Федерер и Новак Джокович.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Донски преодоля първи кръг на квалификациите в Бергамо

Донски преодоля първи кръг на квалификациите в Бергамо

  • 16 ное 2025 | 15:49
  • 611
  • 0
Алкарас срещу Синер - достойният завършек на сезона

Алкарас срещу Синер - достойният завършек на сезона

  • 16 ное 2025 | 11:21
  • 4152
  • 2
Виктор Марков загуби финала на двойки в Манансийо

Виктор Марков загуби финала на двойки в Манансийо

  • 16 ное 2025 | 09:59
  • 913
  • 0
Алкарас въодушевен от убедителната си победа в Торино

Алкарас въодушевен от убедителната си победа в Торино

  • 16 ное 2025 | 08:57
  • 1771
  • 0
Ето кой може да се конкурира с Алкарас и Синер според Бекер

Ето кой може да се конкурира с Алкарас и Синер според Бекер

  • 16 ное 2025 | 05:16
  • 4451
  • 2
Алкарас и Синер в пореден сблъсък тази година - ще спорят за титлата на ATP финалите

Алкарас и Синер в пореден сблъсък тази година - ще спорят за титлата на ATP финалите

  • 16 ное 2025 | 01:56
  • 1966
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Италия 1:1 Норвегия, гостите заслужено изравниха

Италия 1:1 Норвегия, гостите заслужено изравниха

  • 16 ное 2025 | 22:41
  • 5038
  • 16
Играят се късните мачове от световните квалификации, Израел отново поведе

Играят се късните мачове от световните квалификации, Израел отново поведе

  • 16 ное 2025 | 21:45
  • 20113
  • 30
Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

Англия завърши перфектни квалификации за Мондиал 2026, Кейн с два гола срещу Албания

  • 16 ное 2025 | 20:52
  • 12651
  • 15
Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

Резервите на Франция приключиха квалификациите с успех в Баку

  • 16 ное 2025 | 20:51
  • 10507
  • 13
Паднаха 16 гола

Паднаха 16 гола

  • 16 ное 2025 | 16:25
  • 30197
  • 13