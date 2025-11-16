Синер подчини Алкарас и приключи годината по шампионски

Яник Синер спечели Финалния за годината турнир на АТР, който се игра в Торино. Шампионът от миналия сезон се наложи трудно със 7:6(4), 7:5 срещу лидера в световната ранглиста Карлос Алкарас за 2 часа и 15 минути.

Поставеният под номер 1 италианец, който отрази сетбол в първата част, има 31 поредни победи в мачовете си на закрито. Синер се справи с точката за пробив при 5:6 на втори сервис, докато Алкарас изпитваше проблеми и поиска медицински таймаут след края на деветия гейм в първия сет. Горната част на десния крак на испанския тенисист беше превързана и той не успя да използва голямата си скорост, която е демонстрирал, че притежава в много от предишните си важни мачове.

В тайбрека представителят на домакините поведе с 5:3 и приключи частта при 7:5.

Вторият сет започна с ранен пробив в полза на Алкарас, но Синер изравни за 3:3 и веднага след това се справи с точка за пробив. Испанецът допусна колебания и изгуби началния си удар в 12-тия гейм, като това сложи край на поредния атрактивен двубой между двамата.

Италианецът е най-младият тенисист, който защитава шампионския си трофей в този турнир след Роджър Федерер.

Jannik, you dropped this King 🫴👑@janniksin goes undefeated on home soil as he successfully defends his title, defeating Alcaraz 7-6(4) 7-5! #NittoATPFinals pic.twitter.com/kfTKviJyH3 — ATP Tour (@atptour) November 16, 2025

През 2025 година Синер и Алкарас изцяло доминираха в тениса и спечелиха общо 13 титли, включително и четирите от Големия шлем.

Яник Синер е третият състезател, който триумфира два пъти във Финалния турнир на АТР на родна земя. Преди него това направиха германецът Борис Бекер във Франкфурт и американецът Джон Макенроу в Ню Йорк.

24-годишният италианец вече има 6 победи в общо 16 двубоя срещу Карлос Алкарас.



Яник Синер е деветият тенисист, който печели финалния за сезона турнир в поредни години. През XXI век това са правили Лейтън Хюит, Роджър Федерер и Новак Джокович.

Снимки: Gettyimages