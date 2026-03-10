Барселона ще търси нова победа срещу Нюкасъл

Нюкасъл и Барселона ще изиграят първия 1/8-финален сблъсък помежду си от Шампионската лига в днешния 10-и март (вторник). Мачът е на "Сейнт Джеймсис Парк" от 22:00 часа българско време.

Каталунците с финален щурм успяха да се класират в топ 8 на основната схема през януари и това ще бъде първи мач от директните елиминации за тях. Това не важеше за отбора на Нюкасъл, който трябваше да мине през фазата на плейофите, където обаче "свраките" нямаха проблем и след 6:1 и 3:2 срещу Карабах продължиха безпроблемно към осминафиналите.

Иначе двата тима влизат в двубоя в коренно различно настроение. През седмицата каталунците спечелиха много трудно гостуване на Атлетик Билбао от Ла Лига с 1:0 и запазиха комфортния си аванс от четири точки на върха спрямо преследвача Реал Мадрид. Нюкасъл от своя страна като че ли окончателно загуби и последния си шанс за трофей този сезон, след като отпадна от турнира за ФА Къп, губейки у дома с 1:3 от Манчестър Сити.

Това ще бъде общо шестият мач между двата тима в исторически план и втори за този сезон. Барселона успя да победи с 2:1 именно на "Сейнт Джеймсис Парк" в първия ден от кампанията на сезон 2025/2026 в Шампионската лига.

Преди това двата тима се срещнаха веднъж през сезон 1997/1998 и втори път преч сезон 2002/2003. И в двата случая каталунците записаха дубъл - първият път с 3:2 и 1:0, а вторият с 3:1 и 2:0.