Алкарас въодушевен от убедителната си победа в Торино

Водачът в световната ранглиста по тенис Карлос Алкарас, който постигна победа с 6:2, 6:4 над Феликс Оже-Алиасим, за да се класира за мача за титлата във Финалите на ATP в Торино и да подготви дългоочаквания сблъсък с действащия шампион Яник Синер, заяви, че срещу канадеца се е чувствал сякаш може да направи всичко на корта.

„Чувствах, че мога да направя всичко на корта“, каяви Алкарас за представянето си в първия сет, цитиран от агенция Reuters. „Нямаше значение дали съм направил форхенд по линията, дропшот или бекхенд по линията, чувствах, че всяка топка бъде вътре“, добави испанският тенисист.

Двубоят за титлата във Финалите на АТР които се провеждат в италианския град Торино, предстои тази вечер от 19:00 часа българско време.

Снимки: Imago