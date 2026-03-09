Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Тежка загуба във втория сет не попречи на Джокович не попречи да продължи

  • 9 март 2026 | 23:01
  • 505
  • 1
Тежка загуба във втория сет не попречи на Джокович не попречи да продължи

Петкратният шампион Новак Джокович (Сърбия) и Камерън Нори (Великобритания) се класираха за четвъртия кръг на турнира от сериите Мастърс в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд 9.415 милиона долара.

Третият поставен Джокович се наложи над Александър Ковачевич (САЩ) с 6:4, 1:6, 6:4 в мач, продължил два часа и три минути.

Сърбинът осъществи пробив в третия гейм на първия сет за преднина от 2:1 и впоследствие 3:1, след като спечели сета при 6:4. 27-годишният Ковачевич започна отлично втората част, повеждайки с 3:0. Новак Джокович намали за 1:3, но последва нова серия от три поредни гейма за представителя на САЩ и успех с 6:1 във втория сет. Последва равностоен трети сет, в който Джокович надделя след пробив в последния гейм за 6:4.

В спор за достигане до четвъртфиналите носителят на 24 титли от Големия шлем ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между защитаващия титлата си британец Джак Дрейпър - номер 14 в схемата и 19-ия поставен Франсиско Серундоло от Аржентина.

Четвъртия кръг достигна и 27-ият поставен Камерън Нори (Великобритания), който елиминира шестия в схемата австралиец Алекс де Минор с 6:4, 6:4 за час и 39 минути игра.

Следващият противник на Нори ще бъде победителят от двубоя между десетия поставен Александър Бублик (Казахстан) и австралиеца Ринки Хиджиката.

