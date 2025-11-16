Алкарас срещу Синер - достойният завършек на сезона

От известно време се върви към този момент - така започва анализът на сайта на АТР за предстоящия днес мач за титлата на Финалите на АТР.

От статусите им на изгряващи таланти на Next Gen ATP Finals до пълната доминация на турнирите от "Големия шлем" през последните два сезона — всичко води до момента днес, когато световният №1 Карлос Алкарас и №2 Яник Синер ще се изправят един срещу друг във финалаза първи път в Inalpi Arena в Торино от 19 часа.

За да подчертаят доминацията си, Алкарас и Синер загубиха общо само 13 гейма в своите убедителни полуфинални победи в събота — съответно над Феликс Оже-Алиасим и Алекс де Минор.

Алкарас ще търси да увенчае сезона с рекордна девета титла — и първа в турнира на шампионите — само три дни след като официално за втори път получи отличието за номер 1 в края на сезона. Но той знае, че в неделя нищо няма да му бъде подарено:

„Страхотно е да се изправя срещу Яник“, каза Алкарас. „Ако беше някой друг, вероятно нямаше да ми пука толкова, но е чудесно… Трябва да играя с план А, ако искам да го победя, ако искам да спечеля турнира. И двамата ще вдигнем нивото си до максимум — което е страхотно за феновете.“

Синер — който съвсем наскоро беше световен №1 за седмица след триумфа на "Мастърс"-а в Париж — се стреми да стане непобеден шампион за втора поредна година, да спечели десетия си пореден мач в Торино и да удължи серията си в зала до 31 победи.

Всичко това се случва на фона на една от най-интересните и бързо развиващи се съперничества в тениса, което вече има потенциал да се нареди до Борг–Макенроу, Сампрас–Агаси, Федерер–Надал и Джокович–Надал, отбелязват с надежда от сайта на АТР.

След като Алкарас спечели четири от последните им пет мача тази година, Синер със сигурност би прекарал между сезона значително по-приятно, ако завърши 2025 г. с символично отмъщение пред страстните си домашни фенове.

Но не очаквайте Алкарас да подари и сантиметър на фаворита на домакините в това, което се очертава като епичен финал — истински удивителен знак в края на забележителния сезон в ATP през 2025 г.

На 24 години Синер е най-младият тенисист, достигнал три поредни финала на Финалите на АТР, след Лейтън Хюит (23) през 2004 г. А след като спечели всичките си 40 сервис-гейма тази седмица, той се присъединява към Новак Джокович (2018) като единствените играчи в историята, достигнали финала без допуснат пробив (откакто се води статистика през 1991 г.). Италианецът последно загуби сервис само веднъж — срещу Бен Шелтън в четвъртфинала в Париж.

Синер се стреми да намали сериозното изоставане 5–10 в преките им двубои. След победата си над де Минор (7-5, 6-2) на полуфинала, Синер прояви уважение към Оже-Алиасим, когато беше попитан за евентуален финал срещу Алкарас:

„Първо съм щастлив, че завършвам сезона тук, още един финал. Това беше невероятна година за мен. Очаквам с нетърпение утрешния ден. Тези двубои са такива, които наистина обичам. Те ми показват къде е реалното ми ниво, а и е страхотно да имам такъв мач точно преди почивката.“

Трябва да се върнем назад до Париж 2021, за да открием единствения им мач в зала — тогава Алкарас победи 7-6(1), 7-5. Испанецът има седем победи в деветте им мача на хард корт, включително и най-скорошната — четирисетовия финал на US Open.

Как Алкарас ще се справи с първия сервис на Синер — и колко агресивен ще бъде на втори сервис — може да се окаже решаващо в неделя.

Ако Синер играе по силните си страни, той ще разчита на тениса "от първи удар" — защото според статистиката той печели 57% от разиграванията между 0–4 удара, значително повече от 53% на Алкарас. Италианецът има предимство и в по-дългите разигравания (9+ удара).

Алкарас е най-силен в разиграванията от 5 до 8 удара, където печели 57% от точките, срещу 54% за Синер.

С 71 победи през сезона Алкарас води убедително пред Синер (57), де Минор (56) и Зверев (55). Той се стреми да стане първият играч след Анди Мъри (2016), който печели девет титли в един сезон.

След победата си над Оже-Алиасим (6-2, 6-4), Алкарас ще опита да стане първият испански победител в турнира след Алекс Кореча през 1998 г. — и едва третият в историята (след Мануел Орантес през 1976 г.).