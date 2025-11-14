Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Алкарас победи Мусети и си гарантира първото място в световната ранглиста в края на сезона

Алкарас победи Мусети и си гарантира първото място в световната ранглиста в края на сезона

  • 14 ное 2025 | 00:20
  • 124
  • 0
Алкарас победи Мусети и си гарантира първото място в световната ранглиста в края на сезона

Испанецът Карлос Алкарас ще завърши годината като номер 1 в мъжкия тенис. Носителят на шест титли от турнирите от Големия шлем ще завърши на първо място за втори път след 2022 година, след като премина през груповата фаза на Финалите на АТР в Торино без загуба. В последния си мач от групата Алкарас спечели с 6:4, 6:1 срещу представителя на домакините от Италия Лоренцо Мусети.

Мачът бе много интересен през първия сет със серия от зрелищни разигравания, а двамата тенисисти печелеха подаванията. При 5:4 гейма Алкарас за първи път подложи Мусети на реален натиск и при втория си брейкбол в гейма и сета успя да го реализира, за да вземе първата част с 6:4. Това сломи Мусети и във втория сет италианецът бе бледа сянка на себе си, като стигна до само един гейм.

Победата на Алкарас над Мусети позволи на австралиеца Алекс де Минор да се класира за полуфиналите. По-рано днес австралиецът постигна чиста победа над Тейлър Фриц.

На полуфиналите Де Минор ще играе с Яник Синер, докато Алкарас ще срещне победителя от мача между германеца Александър Зверев и канадеца Феликс Оже-Алиасим, който е в петък.

По време на утрешната програма Алкарас ще получи и трофея, който се връчва на играча, завършил годината в мъжкия тенис като номер 1.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Гергана Топалова е четвъртфиналистка в Орландо

Гергана Топалова е четвъртфиналистка в Орландо

  • 13 ное 2025 | 20:30
  • 646
  • 0
Виктор Марков достигна до четвъртфиналите в Мексико

Виктор Марков достигна до четвъртфиналите в Мексико

  • 13 ное 2025 | 20:26
  • 427
  • 0
Леонид Шейнгезихт отпадна във втори кръг в Лас Палмас

Леонид Шейнгезихт отпадна във втори кръг в Лас Палмас

  • 13 ное 2025 | 19:00
  • 649
  • 0
Де Минор победи Фриц и ще чака помощ от Алкарас

Де Минор победи Фриц и ще чака помощ от Алкарас

  • 13 ное 2025 | 17:05
  • 778
  • 0
Нестеров отпадна на четвъртфиналите на двойки в Бахрейн

Нестеров отпадна на четвъртфиналите на двойки в Бахрейн

  • 13 ное 2025 | 16:31
  • 362
  • 0
Янаки Милев е полуфиналист на двойки в Анталия

Янаки Милев е полуфиналист на двойки в Анталия

  • 13 ное 2025 | 16:25
  • 337
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

Прикрит ли е голям допинг скандал в efbet Лига? ФИФА наказа играч от наш популярен клуб за 4 години

  • 13 ное 2025 | 16:57
  • 46854
  • 24
Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

Франция разби Украйна след почивката и си осигури място на Мондиал 2026

  • 13 ное 2025 | 23:44
  • 7249
  • 276
Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

Надеждите на Сърбия приключиха на "Уембли", Англия продължава с победите и чистите мрежи

  • 13 ное 2025 | 23:40
  • 6049
  • 12
Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

Кристиано провали Португалия, но нищо не е загубено

  • 13 ное 2025 | 23:41
  • 10132
  • 147
Италия се измъчи с Молдова преди сблъсъка с Норвегия

Италия се измъчи с Молдова преди сблъсъка с Норвегия

  • 13 ное 2025 | 23:40
  • 5884
  • 2
Фенербахче препъна Апоел към победа №9 в Евролигата

Фенербахче препъна Апоел към победа №9 в Евролигата

  • 13 ное 2025 | 23:00
  • 9752
  • 1