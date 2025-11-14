Алкарас победи Мусети и си гарантира първото място в световната ранглиста в края на сезона

Испанецът Карлос Алкарас ще завърши годината като номер 1 в мъжкия тенис. Носителят на шест титли от турнирите от Големия шлем ще завърши на първо място за втори път след 2022 година, след като премина през груповата фаза на Финалите на АТР в Торино без загуба. В последния си мач от групата Алкарас спечели с 6:4, 6:1 срещу представителя на домакините от Италия Лоренцо Мусети.

Мачът бе много интересен през първия сет със серия от зрелищни разигравания, а двамата тенисисти печелеха подаванията. При 5:4 гейма Алкарас за първи път подложи Мусети на реален натиск и при втория си брейкбол в гейма и сета успя да го реализира, за да вземе първата част с 6:4. Това сломи Мусети и във втория сет италианецът бе бледа сянка на себе си, като стигна до само един гейм.

Победата на Алкарас над Мусети позволи на австралиеца Алекс де Минор да се класира за полуфиналите. По-рано днес австралиецът постигна чиста победа над Тейлър Фриц.

На полуфиналите Де Минор ще играе с Яник Синер, докато Алкарас ще срещне победителя от мача между германеца Александър Зверев и канадеца Феликс Оже-Алиасим, който е в петък.

По време на утрешната програма Алкарас ще получи и трофея, който се връчва на играча, завършил годината в мъжкия тенис като номер 1.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages