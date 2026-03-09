Пьотр Нестеров преодоля квалификациите на "Чаланджър" в Гърция

Националът на България за Купа „Дейвис" Пьотр Нестеров постигна втора поредна победа в квалификациите и се класира за основната схема на сингъл на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд от 56 700 евро.

Нестеров, който е номер 11 в схемата на пресявките, победи четвъртия в схемата и 403-и в световната ранглиста Луи Макстед (Великобритания) с 6:3, 7:6(5).

Българинът навакса на два пъти пробив пасив в началото на първия сет, а след серия от четири поредни спечелени гейма поведе с 5:2. След това Нестеров затвори първата част на собствен сервис с 6:3 от първата си възможност. Националът поведе с пробив за 2:1 във втората част, но допусна изравняване при 5:5, като при 5:4 пропусна мачбол на собствен сервис. В последвалия тайбрек Нестеров поведе с 6:4 точки и от третия си мачбол в мача стигна до победата.

За успеха Пьотр Нестеров заработи 3 точки за световната ранглиста, в която се намира под номер 477 в началото на тази седмица.

Димитър Кузманов е поставен под номер 5 в основната схема и в първия кръг ще играе срещу Максим Мрва (Чехия).

В надпреварата на двойки Антъни Генов и Фин Бас (Великобритания) ще започнат срещу първите поставени Тиаго Перейра (Португалия) и Майкъл Гертс (Белгия), които спечелиха титлата на друг турнир от сериите „Чалънджър" в Херсонисос през миналата седмица. След това Генов и Бас достигнаха до финала, където обаче не успяха да спечелят титлата.