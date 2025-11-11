Алкарас обърна Фриц и записа втора победа на Финалите на ATP

Водачът в световната ранглиста по тенис Карлос Алкарас постигна втора победа в груповата фаза на Финалите на ATP в Торино, с което на теория си гарантира класиране за полуфиналите.
Във втория си двубой от турнира испанецът осъществи обрат срещу американеца Тейлър Фриц и го надигра с 6:7(2), 7:5, 6:3 след 2 часа и 50 минути.
Алкарас имаше доста сериозни проблеми почти до края на втория сет, но след това бе много по-свеж от играещия за втори пореден ден Фриц и сломи съпротивата му сравнително лесно в третата част.
Първият сет на мача трябваше да се реши след тайбрек, след като двамата тенисисти размениха по един пробив в поредни геймове в началото. Фриц обаче бе много по-концентриран и взе откриващата част след 7:2 точки.
Преломен за изхода на двубоя се оказа петият гейм във втория сет. В него имаше осем "дюс"-а, а американецът изпусна и две възможности за пробив. След този момент Алкарас пое инициативата в двубоя и в края на втория сет стигна до пробив за 7:5.
В третата част световният номер 1 направи пробив за 4:2 гейма, който му павира пътя към победата.
Алкарас ще се класира и на практика за полуфиналите още днес, ако в късния двубой от програмата Алекс де Минор се справи с Лоренцо Мусети.
Снимки: Gettyimages