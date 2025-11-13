Синер отново се оказа непреодолимо препятствие за Зверев

Популярни
  • 13 ное 2025 | 00:33
  • 282
  • 0
Яник Синер си осигури място на полуфиналите на Финалния турнир на АТР в Торино, след като победи Александър Зверев за трети път в рамките на 17 дни.

Защитаващият титлата си италианец спечели с 6:4, 6:3 срещу германеца, демонстрирайки стабилна игра през целия двубой.

Синер има баланс от 2-0 в групата Бьорн Борг и му предстои двубой с Бен Шелтън преди да играе на полуфиналите.

"Много, много оспорван мач. Чувствах, че сервирам много добре във важните моменти. Опитах се да играя възможно най-добрия тенис, когато имаше значение, което за щастие се получи“, каза Синер в интервюто си на корта.  

Той постигна петата си поредна победа срещу Зверев и подобри баланса си на 6-4 в съперничеството между двамата. Последната победа на германеца беше на Откритото първенство на САЩ през 2023 година.

Синер победи Зверев на финала на Откритото първенство на Австралия тази година и наскоро в трисетов мач във Виена, последван от победа с 6:0, 6:1 на полуфиналите на “Мастърс” турнира в Париж.

Снимки: Gettyimages

