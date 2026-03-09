Популярни
Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

  9 март 2026 | 21:08
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес коментира днешното домакинство на Монтана в Разград срещу Лудогорец. Според испанския специалист това е липса на уважение към всички български отбори.

“Понеже никой от вас не ме попита, както на пресконференцията преди мача, така и днес. Разбирам, аз също не давам подобен род оценки. Ако бяхме загубили днес, нямаше да си позволя днес този коментар, за да не ме разберете погрешно. Това, което искам да коментирам, е заради уважението към себе си, отговорността към професията и поста, който заемам, и преди всички уважението към моя клуб, към служителите, футболистите и привържениците на Левски. За всички, които работим 24/7, за да даваме най-доброто от себе си. Уважавайки всякакъв род ситуации и ми харесва да съм уважителен към всички.

На мен ми се струва липса на каквото и да е било уважение днешният мач Монтана - Лудогорец да се играе на стадиона на Лудогорец. Винаги подхождам с уважение, но ако не споделя нещо по темата, няма да покажа уважение към моя клуб, футболистите и нашите привърженици. Казвайки това с ясното съзнание, че назависимо кой спечели първенството - Лудогорец, ЦСКА, ЦСКА 1948 или който и да е отбор, аз със сигурност ще ги поздравя. И ако този мач се беше играл на неутрален терен, Лудогорец може да бие 10:0 - не е въпрос на резултат. И не става въпрос да се разберат двата отбора да играят на стадиона “Х”. Моментът, в който този стадион принадлежи на противника и да играеш по този начин, ми се струва липса на уважение към всички, които участват в това първенство. При цялото ми уважение, просто от моя гледна точка.

Ако искаме да има израстване на структурно ниво, този вид ситуации не са най-добрият пример. Казах това, което имам, и за мен приключва. Вие живеете тук. При цялото ми уважение към всичко и всички. Трябва да покажа уважение към моя клуб, играчите ми и привържениците. Нещо, което не е справедливо, аз съм този, който има гласност и считам, че трябва да го споделя. Разбира се, в определени моменти, треньорът е този, който трябва да говори. Не става въпрос кой е спечелил. Става въпрос да бъдеш или просто да съществуваш”, заяви Веласкес.

