  1. Sportal.bg
  2. Тенис
Синер стартира с победа финалите

  • 11 ное 2025 | 00:17
  • 174
  • 0
Световният номер две при мъжете Яник Синер от Италия откри участието си на Финалния турнир на АТР в Торино с победа в два сета над канадеца Феликс Оже-Алиасим с 7:5, 6:1 за 98 минути.

Това беше втората среща в група "В“, където вчера германецът Александър Зверев започна успешно срещу Бен Шелтън от САЩ.

Синер показа психическа устойчивост и спечели двойно повече точки от втори сервис от съперника си, но защитата му работеше много солидно и за цялата среща нито веднъж не позволи брейк-пойнт. Фаворитът имаше по-труден първи сет, в който се бори 58 минути и доста по-лесен втори сет, в който при 5:1 започнаха да си личат физическите проблеми на Оже-Алиасим. Изглеждаше, че е получил травма в працеса, което го направи непълноценен.

Оже-Алиасим леко накуцваше, като в третия гейм на втория сет Синер вече водеше с 3:0 след ранен пробив, а канадецът поиска медицински тайм-аут.

С неудържим ас и рева на италианската публика, Яник Синер не можеше да поиска по-добър старт на финалите на ATP през 2025 година. Той завърши 2024-а като номер 1 в света и сега пак може да е така, но за целта трябва да спечели всичките си пет мача в Торино, а Карлос Алкарас да загуби един двубой в груповата фаза и още един в елиминациите след това.

Защитаващият титлата си от 2024-а година само преди осем дни беше победил същия съперник на Мастърс-турнира в Париж, като днес оформи четвърта победа в четирите срещи през годината.

В първия сет Оже-Алиасим се спаси от пробив на два пъти – в шестия и в 10-ия гейм, като отрази общо три възможности на италианеца – едната реален сет-пойнт. Синер обаче вдигна оборотите и след като спечели на нула за 6:5, дойде време и за първото отнемане на подаването на канадеца. За Оже-Алиасим остава въпросът дали ще бъде в състояние да продължи във втория и третия мач в груповата фаза или мястото му ще бъде заето от резервата Александър Бублик.

По-рано днес в среща от другата група "А" американецът Тайлър Фриц се справи в два сета с втората ракета на италия Лоренцо Мусети, който влезе в схемата на турнира за сметката на легендата Новак Джокович.

