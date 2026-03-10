Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  Джокович похвали противника си след трудната победа

Джокович похвали противника си след трудната победа

  • 10 март 2026 | 02:52
  • 234
  • 0
Джокович похвали противника си след трудната победа

24-кратният шампион от Големия шлем и номер 3 в световната ранглиста Новак Джокович, коментира класирането си за 1/8-финалите на „Мастърс“ турнира Индиън Уелс в САЩ. В мача от третия кръг сърбинът елиминира представителя на домакините Александър Ковачевич, който обаче има корени от Сърбия, след труден успех с 6:4, 1:6, 6:4.

“Беше страхотно представяне от Алекс. Познаваме се, говорим един и същи език. Цялото му семейство е от Сърбия. Чудесно е да видя да се справя добре. Досега игра страхотно на турнира. Знаех преди мача, че ако сервира добре и хваща правилните моменти, ще бъде трудно да го пробия. И точно това се случи.

Тежка загуба във втория сет не попречи на Джокович не попречи да продължи

Честно казано, не винаги ми беше лесно в решаващите моменти от този мач. Опитвах се да се справя, а опонентът играеше безупречно. Но победата, дори и да не е красива, е това, което има значение. Радвам се, че успях да преодолея това предизвикателство”, каза Джокович.

Ноле не може да тренира от Сабаленка: Арина го разсейва с изкусителна походка

В следващия кръг представителят на западните ни съседи ще играе с британеца Джак Дрейпър. Техният мач предстои в утрешния 11-ти март (сряда) и към момента се очаква да стартира не по-рано от 20:00 часа българско време.

