Синер записа трета победа и завърши първи в група "Борг"

"Лъвовете" с официална тренировка на турска земя
  • 14 ное 2025 | 17:16
  • 506
  • 0
Яник Синер постигна трета поредна победа на Финалния турнир на АТР в Торино, с която завоюва първото място в група "Бьорн Борг".

Италианецът надигра рутинно американеца Бен Шелтън с 6:3, 7:6(3) за час и 35 минути и не позволи на съперника си да регистрира първи успех в надпреварата.

Синер започна мача много добре и поведе с 2:0 гейма. Той поддържаше аванса си от пробив до края на сета, когато спечели още веднъж подаването на Шелтън, за да оформи резултата от 6:3.

Във втория сет играта бе много по-равностойна, а рисковете, които поемаше американецът, му носеха успех. Единствената възможност за пробив във втория сет дойде в десетия гейм и тя бе с цената на мачбол за Синер, но Шелтън успя да се справи чрез комбинация сервис - мрежа.

В тайбрека обаче доскорошният номер 1 в ранглистата поведе с 4:1 точки и го затвори със 7:3 точки.

В полуфиналите в утрешния ден Синер ще играе с австралиеца Алекс де Минор, който остана на второ място в група "Джими Конърс". Шелтън пък напуска Торино без да запише победа в трите си мача и с едва един спечелен сет.

Снимки: Imago

