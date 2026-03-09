Операцията на Малена Замфирова в Грац продължи повече от 6 часа

Популярни
Операцията на най-добрата българска сноубордистка Малена Замфирова в болница в Грац (Австрия) продължи повече от 6 часа и приключи около 15:00 часа местно време, информираха от Българската федерация по ски.

"Много време е отнела реставрацията на раздробената бедрена кост. Фиксиран е тазът и са свалени външните фиксатори, които стабилизираха таза и бедрото до този момент. Според главния хирург операцията е минала много добре.

"Хирургична интервенция в раменната област ще бъде извършена от друг специалист по-късно тази седмица.

Всички се молим Малена да се възстанови бързо и скоро да се върне на пистата такава, каквато я познаваме", добавиха от ски централата.

Малена Замфирова пострада тежко при инцидент на пистата в Шплиндерув Млин (Чехия) през миналата седмица. Там българката се подготвяше за поредния кръг от Световната купа в алпийския сноуборд.

