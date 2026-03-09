Сестрите Уилямс ще играят на двойки на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028?

44-годишната американка Серина Уилямс е все по-близо до завръщане в тениса. Носителката на 23 титли от Големия шлем беше включена обратно в програмата за допинг контрол в края на 2025 година и според различни източници, тренира усилено за завръщането си в тенис тура, пише изданието tennis365.com.

Появиха се предположения, че Серина ще се опита да играе на двойки със сестра си Винъс Уилямс като част от плана си за завръщане, а бившата британска тенисистка Наоми Броуди смята, че може би има по-дългосрочна цел.

„Мисля, че идеята е да играят на двойки на Олимпийските игри в Лос Анджелис“, заяви Броуди пред Sky Sports.

„Винъс и Серина са спечелили заедно 14 титли на двойки в Големия шлем. Представете си, че спечелят злато и това е тяхното сбогуване със спорта. Това би бил приказен край. Ако това е планът, завръщането е доста ранно, тъй като Олимпийските игри са едва след две години“, добави 36-годишната британка.