Сакари не успя да затрудни Швьонтек

Световната номер две Ига Швьонтек се класира за 1/8-финалите на “Мастърс” турнира Индиън Уелс в САЩ след чиста победа срещу първата гръцка ракета при жените Мария Сакари. Полякинята надделя с 6:3 6:2 за 86 минути игра.

Сакари имаше силен сервис и реализира 3 аса срещу само 1 от Швьонтек, като двете направиха само по една двойна грешка. Световната номер две реализира шест от възможностите си за пробив, докато Сакари направи това едва два пъти.

В следващия кръг Ига Швьонтек ще се изправи срещу Каролина Мухова от Чехия, която отстрани Антония Ружич от Хърватия също след чиста победа с 6:0 6:3. Мачът се очаква да се изиграе в утрешния 11-ти март (сряда).