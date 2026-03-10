Популярни
Сакари не успя да затрудни Швьонтек

  • 10 март 2026 | 04:33
Световната номер две Ига Швьонтек се класира за 1/8-финалите на “Мастърс” турнира Индиън Уелс в САЩ след чиста победа срещу първата гръцка ракета при жените Мария Сакари. Полякинята надделя с 6:3 6:2 за 86 минути игра.

Сакари имаше силен сервис и реализира 3 аса срещу само 1 от Швьонтек, като двете направиха само по една двойна грешка. Световната номер две реализира шест от възможностите си за пробив, докато Сакари направи това едва два пъти.

В следващия кръг Ига Швьонтек ще се изправи срещу Каролина Мухова от Чехия, която отстрани Антония Ружич от Хърватия също след чиста победа с 6:0 6:3. Мачът се очаква да се изиграе в утрешния 11-ти март (сряда).

Още от Тенис

Джокович похвали противника си след трудната победа

Тежка загуба във втория сет не попречи на Джокович не попречи да продължи

Сестрите Уилямс ще играят на двойки на Олимпиадата в Лос Анджелис 2028?

Росица Денчева загуби само три гейма на старта в Ираклион

Пьотр Нестеров преодоля квалификациите на "Чаланджър" в Гърция

Лиа Каратанчева отпадна в Анталия

Дузпа в края донесе радост на Левски срещу Локомотив (Пловдив)

Веласкес за домакинството на Монтана в Разград: Това е липса на уважение към всички отбори в първенството

Лудогорец не изпита затруднения и отупа Монтана за едно полувреме

Новият нападател на Левски пристигна в София

Операцията на Малена Замфирова в Грац продължи повече от 6 часа

Никола Цолов: Постоянството ще ни донесе титлата!

