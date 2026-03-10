Ливърпул на поправителен изпит край "Босфора"

Галатасарай и Ливърпул откриват 1/8-финалите на тазгодишното издание на Шампионската лига. Двубоят е тази вечер в Истанбул на стадион "Неф", а първият съдийски сигнал ще прозвучи в 19:45 часа българско време.

Арне Слот: Хубавото е, че вече преживяхме едно гостуване на Галатасарай

Мърсисайдци са облагодетелствани от факта, че почиваха, тъй като пропуснаха плейофния кръг, завършвайки в топ 8 на основната схема. Турците обаче натрупаха огромно самочувствие, тъй като в първите елиминационни мачове именно на своя стадион прегазиха италианския колос Ювентус с 5:2, а загубата с 2:3 на реванша в Торино им позволи да продължат напред.

Треньорът на Галатасарай: Ливърпул е фаворит, но и Ювентус беше

Галатасарай идва с променливи резултати в последните си пет мача, записвайки три победи и две загуби. Турският гранд постигна важна победа в дербито срещу Бешикташ с 0:1 (на 07.03.2026), последвана от успех над Аланияспор с 1:2 в турската купа (на 03.03.2026). Преди това "лъвовете" надделяха над същия противник с 3:1 в първенството (на 28.02.2026). В Шампионска лига обаче Галатасарай претърпя загуба от Ювентус с 3:2 (на 25.02.2026), а в турското първенство отстъпи на Коняспор с 2:0 (на 21.02.2026). Ливърпул демонстрира отлична форма с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. "Червените" разгромиха Уулвърхамптън с 1:3 за ФА Къп (на 06.03.2026), но преди това изненадващо загубиха от същия противник с 2:1 в Премиър лийг (на 03.03.2026). Мърсисайдци постигнаха убедителна победа над Уест Хам с 5:2 (на 28.02.2026), а преди това надделяха над Нотингам Форест с 0:1 (на 22.02.2026). В турнира за ФА Къп отборът на Арне Слот се наложи над Брайтън с 3:0 (на 14.02.2026).

Двата тима се срещнаха вече веднъж през настоящия сезон в "турнира на богатите". Това стана във втория кръг на Основната схема, когато Галатасарай нанесе изненадващо поражение на английските шампиони и даде начало на кризата при "червените", от която не могат да се отърсят и до днес.

Галатасарай повали Ливърпул

Предишният път, когато се срещнаха рези съперници бе преди цели две десетилетия през декември 2006 г., когато Галатасарай отново надделя над английския гранд с 3:2, но по-рано същата година, през септември, Ливърпул се наложи със същия резултат на своя стадион. През февруари 2002 г. двата отбора завършиха наравно 1:1 в Истанбул, а седмица по-рано мачът в Англия не предложи голове - 0:0. От петте последни срещи между двата тима, Галатасарай има две победи, Ливърпул има една, а два мача са завършили с равенство, което показва леко предимство за турския отбор в директните сблъсъци.

Лукас Торейра се очертава като ключова фигура за Галатасарай в предстоящия двубой. Уругвайският полузащитник демонстрира изключителна стабилност в средата на терена, като неговите отнети топки и точни подавания са от решаващо значение за играта на турския шампион. Торейра е особено ефективен в разрушаването на противниковите атаки и бързото разпределение на топката, което ще бъде жизненоважно срещу силния полузащитен блок на Ливърпул. В последните мачове той показа завидна форма, като неговото лидерство на терена помогна на Галатасарай да постигне важни победи в турското първенство. От страна на Ливърпул, Доминик Собослай се утвърди като един от най-влиятелните играчи в състава. Унгарският национал впечатлява с техническите си умения, визията и способността да създава голови положения за съотборниците си. Неговите далечни удари и изпълнения на статични положения представляват постоянна заплаха за противниковите вратари. Собослай има важна роля в свързването на защитата с нападението на "червените" и неговите пробиви през центъра могат да бъдат решаващи за изхода на мача. Срещу Галатасарай той ще търси да наложи контрол в средата на терена и да захранва с топки нападателите на Ливърпул.