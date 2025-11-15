Алкарас отново получи трофея за номер 1 в края на сезона

Карлос Алкарас прие своя трофей за завършването на годината като номер 1 в света в петък следобед на Финалите на ATP.

Испанецът си осигури отличието в четвъртък вечер, когато победи Лоренцо Музети и постигна 3-0 в груповата фаза на финалния турнир на сезона. Това е вторият път, в който завършва годината като №1 (след 2022 г.).

„За мен е удоволствие да бъда №1", каза Алкарас. "Да си номер 1 в света е нещо, за което работя много усилено с екипа си всеки ден. Това е цел. Но това е път, по който не вървиш сам. Вървиш с целия си екип, със семейството си, с близките хора, които винаги са зад гърба ти в трудните и в добрите моменти. И съм наистина, наистина горд, че имам такъв страхотен екип.“

Карлос Алкарас предпочита първа титла в Мелбърн пред нови такива в Ню Йорк и Париж

Алкарас подчерта, че когато за първи път спечели отличието през 2022 г., е бил със същия екип. Те са останали заедно и продължават да печелят успехи.

„Все още съм много горд с екипа, който имам сега“, каза Алкарас. „Има няколко нови членове, с които също съм щастлив и горд да споделя този момент. За мен това е велико постижение. Означава всичко за мен и съм просто много щастлив.“

Председателят на ATP Андреа Гауденци и ръководителят на корпоративния бранд и стратегически инициативи в PIF Мохамед Алсаяд връчиха трофея на Алкарас.

22-годишният испанец преследва първата си титла от Финалите на АТР. Той вече си осигури място на полуфиналите и в събота ще се изправи срещу Феликс Оже-Алиасим.

Преди да върне фокуса си върху задачата в Торино, Алкарас благодари на феновете по света.

„Искам да продължа, защото подкрепата, която получавам навсякъде, където отида — не мога да благодаря достатъчно на хората“, каза той. „Пътуваме от 1 януари до края на ноември — нови места, нови държави, нови сцени, а хората са винаги едни и същи: с голяма енергия, страхотна атмосфера, усещам любовта навсякъде.

На някои турнири, в някои мачове — без подкрепата на хората нямаше да е възможно да се върна, да победя, да вдигам трофеи. Затова искам да кажа огромно благодаря на всички, които идват на всеки турнир, на всеки мач, които подкрепят тениса и мен самия. Много съм благодарен за енергията и любовта, която получавам. Този трофей е, разбира се, за тях.“

Следвай ни:

Снимки: Imago