Росица Денчева загуби само три гейма на старта в Ираклион

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Росица Денчева се класира убедително за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд от 40 хиляди долара.

18-годишната българка победи с 6:0, 6:3 представителката на домакините Елена Корокозиди. Срещата продължи 65 минути.

Денчева не загуби гейм в първия сет, който продължи само 22 минути. Българката допусна пробив още в първия гейм на втората част, но успя да го върне още в следващия. Денчева поведе с 4:2, беше пробита за 4:3, но спечели следващите два гейма за крайното 6:3.

Във втория кръг Росица Денчева ще играе срещу петата поставена в схемата и №249 в световната ранглиста Селена Яничиевич (Франция).

Юлия Стаматова ще изиграе утре срещата си от първия кръг срещу квалификантка.

По-късно днес Росица Денчева и Витория Паганети (Италия) ще играят в първия кръг на двойки срещу испанките Ирене Бурийо и Аран Гарсия. Беатрис Спасова и Даниела Фелдман (Латвия) пък ще се изправят в първия кръг при дуетите срещу Лаура Бьонер (Германия) и Надя Колб (Украйна).