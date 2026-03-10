Аталанта мечтае за нещо много голямо срещу Байерн

Аталанта посреща германския колос Байерн (Мюнхен) в първи 1/8-финален сблъсък. Мачът е в днешния 10-и март (вторник), а първият съдийски сигнал на стадион "Гевис" ще прозвучи в 22:00 часа българско време.

Компани засипа с похвали Аталанта и коментира състоянието на Кейн

В основната схема на турнира Байерн (Мюнхен) финишира на второто място с впечатляващите 21 точки от 8 изиграни мача, като баварците отбелязаха цели 22 гола допуснаха само 8, което им позволи да пропуснат първия кръг от директните елиминации в "турнира на богатите" и да се класират директно за 1/8-финалите. Аталанта от своя страна финишира на 15-ото място, което отреди на Бергамаските да участват в два плейофни мача с другия от двата големи германски клуба в турнира Борусия (Дортмунд). Там "Богинята" загуби първия мач с 0:2 и след това изненада всички на реванша, печелейки с 4:1 и след 4:3 в общия резултат се класира напред.

Треньорът на Аталанта: Осминафиналът срещу Байерн е сбъдната мечта, ще бъде магическа вечер

Срещата ще има исторически характер, тъй като двата тима досега не са се срещали. Иначе по отношение на моментната форма Аталанта показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, два равни и една загуба. Италианският тим завърши наравно 2:2 с Удинезе в Серия А (на 07.03.2026), както и с Лацио в Купа на Италия със същия резултат (на 04.03.2026). Преди това "бергамаските" претърпяха поражение с 2:1 от Сасуоло в Серия А (на 01.03.2026). Впечатляваща беше победата им с 4:1 срещу Борусия (Дортмунд) в Шампионска лига (на 25.02.2026), последвана от успех с 2:1 срещу Наполи в Серия А (на 22.02.2026). Байерн (Мюнхен) е в изключителна форма с пет последователни победи. Баварците разгромиха Борусия (Мьонхенгладбах) с 4:1 в Бундеслига (на 06.03.2026), преди това победиха големия си съперник Борусия (Дортмунд) като гост с 3:2 (на 28.02.2026). Отборът на Винсент Компани записа и успех с 3:2 срещу Айнтрахт (Франкфурт) (на 21.02.2026), както и категорична победа с 3:0 над Вердер (Бремен) (на 14.02.2026). В Купата на Германия баварците елиминираха РБ Лайпциг с 2:0 (на 11.02.2026).

Мартен де Роон е ключова фигура в състава на Аталанта. Холандският полузащитник, роден на 29 март 1991 г., е сърцето на средната линия на "бергамаските". С неговия опит и лидерски качества, де Роон организира играта на отбора и осигурява стабилност в центъра на терена. Неговите умения за прекъсване на противниковите атаки и точни подавания са от решаващо значение за тактическата схема на треньора Рафаеле Паладино. В предстоящия мач срещу Байерн, де Роон ще има тежката задача да противодейства на силната атака на германския отбор. Хари Кейн продължава да бъде голмайсторската машина на Байерн (Мюнхен). Английският нападател, роден на 28 юли 1993 г., демонстрира изключителна резултатност в германския и европейския футбол. Неговият усет към гола, комбиниран с отлична техника и умение да се включва в организацията на играта, го прави изключително опасен за всеки противник. Кейн е централна фигура в атакуващата схема на Венсан Компани и ще бъде основната заплаха за защитата на Аталанта в предстоящия двубой. Неговата форма в последните мачове е впечатляваща, което го прави фаворит за отбелязване на гол и в този сблъсък.