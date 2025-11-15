Безмилостният Синер се класира на финала без допуснат пробив и загубен сет

Безмилостният Яник Синер се класира за мача за титлата на Финалите на АТР за трета поредна година, след като победи Алекс де Минор със 7:5, 6:2 и запази перфектния си баланс срещу австралиеца.

Синер не загуби нито сет, нито свое подаване в груповата фаза и отново доминира пред бурната си родна публика в Торино. Италианецът запази търпение в първия сет и успя да пробие едва при осмата си възможност. Той след това сломи устойчивия Де Минор с интензитета си и чистите си удари през втория сет, за да стане най-младият играч след Лейтън Хюит (2004), достигнал три финала на престижния турнир в края на сезона.

Звездата от Южен Тирол се присъединява към Джокович (2018) като единствените тенисисти, достигнали финала на Финалите на АТР без да загубят нито един свой сервис-гейм, откакто ATP Tour започна да води статистика за сервиса през 1991 г. Италианецът е задържал всичките 40 свои подавания тази седмица.

Синер вече има 30 поредни победи на закрито, като последната му загуба в зала беше именно от Новак Джокович във финала в Северна Италия преди две години. Оттогава той спечели титли в Ротердам, Торино, Виена и Париж, а също така помогна на Италия да триумфира в Купа „Дейвис“ два пъти.

Втората ракета в света ще се стреми да добави още един трофей към витрината си в неделя, когато ще се изправи срещу Карлос Алкарас или Феликс Оже-Алиасим. Алкарас, който преследва първа титла на турнира на осемте най-добри, вече си осигури завършване на сезона като №1 в света след 3-0 победи в групите – с което прекъсна шансовете на Синер.

Синер води с 13-0 в двубоите срещу Де Минор, след като го победи по пътя към титлите си в Australian Open, Пекин и Виена по-рано през сезона.

В препълнената Inalpi Arena Де Минор за миг успя да заглуши 13-хилядната публика, когато поведе с 0-40 в първото подаване на Синер. Но след като пропусна възможността, италианецът се съвзе и повече не си позволи отпускане. От този момент световният №2 просто чакаше своя шанс.

Де Минор се бореше отчаяно, покриваше корта навсякъде и отрази седем точки за пробив, за да остане в сета. Но при 5:5 Синер най-сетне проби, след като разстреля съперника по правата с бекхенд-уинър. Италианецът, който спечели 59% от точките при втори сервис на Де Минор, затвори сета при своето подаване.

В началото на втория сет Синер окончателно овладя контрола, пробивайки сервиса на австралиеца два пъти. Италианецът завърши мача с 32 уинъра и 75% вкаран първи сервис, движейки се уверено към победата след 1 час и 52 минути.

За Де Минор загубата е финалната точка на иначе изключителен сезон. Австралиецът приключва с баланс 56-24, първият му сезон с повече от 50 победи. Единствената му титла през 2025 беше от ATP 500 във Вашингтон.

